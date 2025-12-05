تشمل أكثر من 30 دولة.. ترامب يوسع قائمة حظر السفر الأمريكية

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة حالياً إلى أكثر من 30 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين.

وقالت نويم في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول”، مؤكدة أن السلطات ستراجع الوضع بشكل دوري لضمان حماية الشعب الأمريكي.

ولم تكشف نويم عن الدول الجديدة التي ستضاف إلى القائمة، لكنها أشارت إلى أن توسيع الحظر يأتي في أعقاب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني وأسفر عن وفاة أحدهم، على يد رجل أفغاني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ضمن إجراءات مشددة لمنع السفر، تشمل مراجعة دقيقة لحاملي “البطاقة الخضراء” من الدول المصنفة “مثيرة للقلق”.

وأوضح مدير خدمات المواطنة والهجرة جوزيف إدلو عبر منصة “إكس” أن توجيهات الرئيس ترامب تتضمن إعادة فحص كل “غرين كارد” صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن حماية الشعب الأمريكي تأتي أولاً، ولن تدفع الولايات المتحدة ثمن سياسات المتوطنين المتهورة السابقة.

وكان ترامب قد أعلن تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع “دول العالم الثالث”، ضمن حزمة إجراءات أمنية مشددة بعد الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض. وتشمل قائمة الدول المشمولة بالحظر الحالية: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.

ويأتي القرار في إطار سياسات ترامب الأمنية الصارمة التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير المنظمة وتعزيز الإجراءات الوقائية ضد أي تهديدات محتملة، في وقت يشهد فيه الشارع الأمريكي نقاشاً واسعاً حول أثر هذه القرارات على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.