تشمل جالو والكفرة وبنغازي.. البريقة تعلن خطة جديدة لـ«توزيع الغاز»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق عملية توزيع أسطوانات غاز الطهي في مناطق الجنوب الشرقي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأوضحت الشركة أن عملية التوزيع تشمل المواطنين المسجلين في منظومة حجز 2026، حيث بدأت الشاحنات المحملة بأسطوانات الغاز مغادرتها من مستودع رأس المنقار متجهة إلى مدينة اجدابيا كأولى محطات التوزيع ضمن الخطة المعتمدة.

وتتواصل عمليات الإمداد خلال الأيام المقبلة لتشمل مدن جالو والكفرة وبن جواد والعرقوب، عبر نقاط التعبئة الفورية المعتمدة في تلك المناطق، وذلك بإشراف إدارة نقاط التعبئة الفورية بالمناطق الوسطى والشرقية، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز انسيابية التوزيع وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها المستمر بدعم استقرار منظومة توزيع الغاز وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة البريقة عن صدور قوائم الدفعة الحادية والستين من المستفيدين من أسطوانات الغاز في مدينة بنغازي وضواحيها، من المسجلين في منظومتي حجز 2025 و2021.

ودعت الشركة المواطنين الواردة أسماؤهم في القوائم إلى التوجه لمراكز الاستلام ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 09 يونيو 2026، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، على أن تستمر فترة الاستلام لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لتنظيم توزيع أسطوانات الغاز في ليبيا، في ظل اعتماد منظومات حجز إلكترونية تهدف إلى ضبط عملية التوزيع وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مع توسيع نطاق نقاط التعبئة الفورية لتقليل الازدحام وتحسين الخدمة في مختلف المناطق.