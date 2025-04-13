تشمل قطر والكويت.. السيسي يبدأ جولة خليجية لمناقشة القضايا الإقليمية

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل قطر والكويت، واستهلها بالوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “من المقرر أن يبحث “السيسي” خلال زيارته لقطر مع تميم بن حمد آل ثاني التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما سيعقد لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي”.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن “السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، لإجراء مباحثات مع أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وتأتي الجولة في “إطار حرص مصر على تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة والتوترات في البحر الأحمر”.