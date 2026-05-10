تشمل مصر ونيروبي وأديس أبابا.. الرئيس الفرنسي يبدأ جولة إفريقية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، إلى مدينة الإسكندرية شمالي مصر، في مستهل جولة إفريقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الملفات الإقليمية الحيوية.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية، ومنها “القناة الأولى” الرسمية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في استقبال ماكرون، حيث شهدا سويًا افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، شمال البلاد.

وتأسست جامعة سنجور عام 1990 في الإسكندرية، وتعتبر إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. وسميت الجامعة تيمنا بالرئيس والشاعر السنغالي ليوبولد سنجور، وتركز على برامج ماجستير متخصصة في مجالات التنمية والصحة والبيئة والثقافة والإدارة والتعليم، بهدف تأهيل الكوادر الإفريقية.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية، أن المباحثات بين ماكرون والسيسي تناولت تعزيز التعاون الثنائي، ومناقشة الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد السيسي ضرورة إحياء عملية سياسية شاملة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أعرب الرئيس المصري عن قلقه من تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار الأزمة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وشدد على جهود القاهرة لاحتواء التوترات، مؤكدا دعم مصر لأمن واستقرار الدول العربية وحماية سيادة شعوبها.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية، مؤكدًا تطلعه للتوصل إلى تسوية سريعة للأزمة الراهنة بما يعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه، أن الجولة الإفريقية لماكرون ستتضمن زيارة نيروبي الأحد للقاء الرئيس الكيني وليام روتو، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تشمل شركات من البلدين.

كما يترأس ماكرون وروتو الاثنين والثلاثاء قمة إفريقية فرنسية باسم “إفريقيا إلى الأمام”، وهي الأولى منذ تولي ماكرون الرئاسة عام 2017.

وستختتم الجولة الأربعاء في أديس أبابا، بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومشاركة في اجتماع بمقر الاتحاد الإفريقي لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في قضايا السلام والأمن.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي تشمل إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تحت إشراف مجلس السلام.