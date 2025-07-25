«تشوكوتكا» الروسية العملاقة تقترب من الانطلاق.. كاسحة جليد نووية تهز القطب الشمالي

أعلن حوض البلطيق الروسي لصناعة السفن عن تقدم ملحوظ في بناء كاسحة الجليد النووية الجديدة “تشوكوتكا” ضمن المشروع الحكومي 22220، والمخصصة لخدمة الأسطول الروسي.

وأوضح بيان صادر عن الحوض أن الخبراء أكملوا تركيب لوحة توزيع الطاقة الثانية على متن السفينة، وهي من أهم مكونات نظام توزيع الطاقة لمختلف معدات السفينة، حيث تتألف اللوحة من 8 أقسام ويبلغ وزنها الإجمالي 14.5 طن، وكانت لوحة توزيع الطاقة الأولى قد رُكبت بداية هذا العام.

وأشار البيان إلى أن المرحلة القادمة ستتضمن اختبارات الإرساء للتحقق من عمل أنظمة السفينة المختلفة، بما في ذلك أنظمة الطاقة.

وتُعد “تشوكوتكا” خامس كاسحة جليد نووية من نوع Arktika يتم تصنيعها في حوض البلطيق الروسي لصناعة السفن، بطلب من شركة “روساتوم”، بدأت عمليات تصنيعها في ديسمبر 2020 وتم إنزالها إلى المياه في العام الماضي.

وتم تصميم هذه الكاسحات ضمن المشروع 22220 لتتمكن من مرافقة السفن والقوافل البحرية في مياه القطب الشمالي وشق الطرق عبر الجليد الذي قد يتجاوز سمكه 2.8 متر، بالإضافة إلى تنفيذ مهام الإنقاذ.

يبلغ طول كل سفينة 173.3 مترًا، وعرضها 34 مترًا، وارتفاعها 15.2 مترًا، مع إزاحة مياه تبلغ 33,500 طن. وتعمل بمحطات طاقة نووية مستقلة بقدرة 60 ميغاواط، مع عمر خدمة افتراضي يصل إلى 320,000 ساعة.