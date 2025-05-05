«تشوما» يشيد بصمود القطاع الصحي في بنغازي ويزور قصر المنار التاريخي

زار نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، مستشفى الأطفال المدعوم من منظمة الصحة العالمية/ مكتب ليبيا في بنغازي.

وأعرب عن تقديره لصمود القطاع الصحي واستمراره في تقديم الخدمات للاجئين السودانيين والأطفال، داعياً إلى تعزيز الدعم الموجه للاجئين والمجتمعات المضيفة، خاصة في مجالات الملاريا والسل والأمراض المدارية الأخرى.

كما زار قصر المنار، المعلم التاريخي الذي يخضع حالياً لأعمال ترميم ضمن برنامج بناء السلام والقدرة على الصمود التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إحياء رمز من رموز التراث الوطني الليبي.

يذكرأن مستشفى الأطفال في بنغازي هو مؤسسة طبية متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للأطفال من مختلف الأعمار، ويُعد من أبرز المستشفيات في المنطقة الشرقية من ليبيا، يقدم المستشفى خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج للأطفال المصابين بأمراض متنوعة، بما في ذلك الأمراض المزمنة، الإصابات الطارئة، والجراحة، كما يقدم المستشفى خدمات وقائية وعلاجية للأطفال المصابين بالأمراض المعدية والفيروسية.

ويعد المستشفى من المرافق الصحية الهامة التي تلعب دورًا محوريًا في دعم العائلات والأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويتم دعم المستشفى من قبل منظمة الصحة العالمية / مكتب ليبيا، التي توفر التمويل والتجهيزات اللازمة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات الأطفال في منطقة بنغازي والمناطق المجاورة.

ويواجه مستشفى الأطفال العديد من التحديات بسبب الوضع الأمني والاقتصادي، ولكنه يواصل تقديم خدماته بشكل مستمر، خاصة للاجئين السودانيين والأطفال المحليين، في ظل نقص الموارد والضغط على النظام الصحي في البلاد.