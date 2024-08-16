بعد وفاة ثلاثة أطفال.. تشيكل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع «بلدية غات»

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن تشيكل لجنة طوارئ، لمتابعة الأوضاع في “بلدية غات” والمناطق المجاورة، وتقديم الدعم اللازم.

وأشار القرار إلى ما تمر به “مناطق العوينات وتهالة والبركت وغات من ظروف صعبة جراء حالة الطقس، وهطول الأمطار والعواصف وجريان الأودية والفيضانات والسيول”.

ونص القرار على “تولي وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي رئاسة اللجنة، حيث تتولى متابعة أوضاع هذه المناطق وتقديم الدعم اللازم، والعمل على رفع الضرر عن المواطنين هناك، مع موافاة رئيس الوزراء بتقارير دورية عن عملها”.

كما أصدر تعليماته “لمركز طب الدعم والطوارئ وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركة العامة للكهرباء لتقديم الدعم الكامل لبلديات الجنوب المتضررة بسبب السيول”.

هذا وتعرضت بلدية تهالة شمال “غات” إلى سيول دفعت المجلس البلدي هناك إلى إعلانها بلدية منكوبة، كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة ثلاثة أطفال جراء السيول، وأكدت غرفة “طوارئ غات”، أن البلدية بالإضافة إلى بلديتي البركت والعوينات، تترقب وصول سيول قادمة من منطقة تاسيلي.