تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية.. وترامب يخطف الأضواء على منصة التتويج!

تُوِّج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الساحق على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “ميتلايف” بمدينة ميامي الأمريكية، مساء الأحد 13 يوليو 2025.

وحقق تشيلسي ثاني ألقابه في مونديال الأندية بعد نسخة 2021، وجنى من البطولة مكافآت ضخمة بلغت 125 مليون دولار، بينها 40 مليوناً كجائزة التتويج، إضافة إلى حوافز لكل مرحلة خاضها في البطولة، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أما باريس سان جيرمان، فحصل على 30 مليون دولار كمكافأة نهائي، إلى جانب جوائز أخرى رفعت مجمل ما ناله إلى 105 ملايين دولار تقريباً.

وتجاوزت القيمة السوقية للمباراة النهائية 2.8 مليار دولار، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وسيطر لاعبو البلوز على الجوائز الفردية في البطولة:

أفضل لاعب: كول بالمر (تشيلسي)

أفضل حارس: روبرت سانشيز (تشيلسي)

أفضل لاعب شاب: ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)

هداف البطولة: غونزالو غارسيا (ريال مدريد)

وقاد كول بالمر فريقه للفوز بهدفين في الدقيقتين 22 و30، قبل أن يصنع الثالث لزميله جواو بيدرو بنهاية الشوط الأول.

وشهدت نسخة 2025 أول تطبيق للنظام الموسع بمشاركة 32 فريقاً، خصص “فيفا” لها مليار دولار، توزعت إلى:

475 مليون دولار كمكافآت أداء

525 مليون دولار كمكافآت مشاركة

وتم توزيع المكافآت حسب القارات:

أوروبا: 12.8 إلى 38.2 مليون دولار

أمريكا الجنوبية: 15.2 مليون دولار

آسيا، إفريقيا، الكونكاكاف: 9.5 مليون دولار

أوقيانوسيا (أوكلاند سيتي): 3.6 مليون دولار

ترامب يخطف الأضواء بلقطة طريفة.. ويحتفل مع لاعبي تشيلسي

خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأضواء خلال مراسم تتويج نادي تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية 2025، بعدما كسر البروتوكول الرسمي ورفض مغادرة منصة التتويج عقب تسليم الكأس والميداليات الذهبية للاعبي الفريق.

ورصدت الكاميرات لحظة طريفة حين حاول رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو إقناع ترامب بمغادرة المنصة لإفساح المجال أمام لاعبي تشيلسي لالتقاط الصورة الرسمية، إلا أن الرئيس الأمريكي أجاب ممازحًا: “لا، أنا أحتفل معكم!”، وظل واقفًا بجانب اللاعبين، في لقطة أثارت موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور بسخرية مع المشهد، خصوصًا أن قائد الفريق ريس جيمس وحارس المرمى روبرت سانشيز كانا ينتظران مغادرة ترامب لرفع الكأس، قبل أن يقررا التقاط الصور بحضوره.

ويُعرف عن ترامب حبه للظهور في الفعاليات الكبرى، خاصة في ظل خوضه معركة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وهو ما جعل ظهوره على منصة التتويج محط أنظار المتابعين عالميًا، في حدث رياضي تحوّل للحظة سياسية – بروتوكولية نادرة.

FIFA President Gianni Infantino trying to get Trump to leave the stage as Chelsea were lifting their Club World Cup trophy.



Such an embarrassment. pic.twitter.com/GfaYpLyKhE — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) July 14, 2025

Love him or hate him, this is legendary.



After handing Chelsea the Club World Cup trophy, Trump was supposed to leave the podium. He didn’t.



Instead, he stayed up there celebrating with the players, just soaking in the win like one of the squad.



You can’t script this. pic.twitter.com/qQvfqxocZV — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) July 13, 2025