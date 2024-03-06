تشيلي تستبعد إسرائيل من أكبر معرض طيران في أمريكا الجنوبية

أعلنت تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية.

وقال بيان لوزارة الدفاع التشيلية: بقرار من الحكومة، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية.

وقال السفير “الإسرائيلي” في تشيلي جيل أرتزيلي، لوكالة فرانس برس: إن سانتياغو لم تتصل به لإبلاغه باستبعاد إسرائيل من المعرض، مضيفا: لا يمكننا القول إننا فوجئنا من عقيدة حكومة تشيلي تجاه إسرائيل.

وكانت حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريتش، انتقدت ما وصفته “رد إسرائيل غير المتناسب” على هجوم 7 أكتوبر.

يذكر أن المعرض سيعقد في سانتياغو، بين 9 و14 أبريل المقبل.

هذا وتعتبر تشيلي، الدولة التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، وشهدت العديد من المظاهرات المؤيدة لغزة.

وكانت تشيلي، استدعت سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر للاحتجاج على “الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة.