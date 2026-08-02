تشييع العميد «بحار مفتاح سالم مرسال» في طرابلس

شيعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، العميد بحار مفتاح سالم مرسال، مدير مكتب العلاقات والمراسم برئاسة الأركان العامة، في مراسم عسكرية رسمية أُقيمت في العاصمة طرابلس، تقديرًا لمسيرته في خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية.

وشهدت مراسم التشييع والدفن حضور أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورئيس أركان القوات البحرية، إلى جانب عدد من منتسبي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ووزارة الدفاع، فضلًا عن أفراد أسرة الفقيد وذويه ومحبيه.

ووُوري جثمان العميد بحار مفتاح سالم مرسال الثرى في مقبرة أبوقصيعة، وسط أجواء سادها الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وجددت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعازيها ومواساتها إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وشغل العميد بحار مفتاح سالم مرسال منصب مدير مكتب العلاقات والمراسم برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وشارك خلال مسيرته في أداء مهام مرتبطة بأعمال العلاقات والمراسم العسكرية داخل المؤسسة العسكرية.