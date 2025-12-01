أمريكا.. شلل مروري وجوي بسبب عاصفة ثلجية عنيفة

تسببت عاصفة ثلجية شديدة تضرب ولاية كولورادو ومناطق في شمال غرب الولايات المتحدة في تأخير أكثر من 8500 رحلة جوية وإلغاء مئات أخرى، وفق بيانات موقع “فلايت أوير” لتتبع الرحلات.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن تحذيرًا من العاصفة صدر يوم السبت، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة داخلية ودولية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الموقع أن عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها بلغ 8558 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات الملغاة داخل البلاد إلى 686 رحلة من أصل 1072 رحلة أُلغيت على مستوى العالم.

وكان مطار أوهير الدولي في شيكاغو، بولاية إلينوي، الأكثر تأثرًا بالظروف الجوية، حيث أُلغي ما لا يقل عن 121 رحلة حتى الآن.

وأدت كثافة تساقط الثلوج في ولاية إنديانا إلى وقوع حادث تصادم ضخم شمل أكثر من 45 مركبة على الطريق السريع Interstate 70 بمدينة بوتنامفيل أثناء الذروة المرورية التي تلت عطلة عيد الشكر، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعلنت السلطات المحلية عن إغلاق الطريق السريع لأكثر من 6 ساعات لإزالة المركبات المتضررة وإعادة فتحه أمام حركة السير، ورغم حجم الحادث لم تُسجل أي إصابات خطيرة، وفق شرطة ولاية إنديانا.

وواصلت العاصفة تأثيرها على حركة الطيران والمواصلات في الولايات المتحدة، حيث تسببت الثلوج في ظروف قيادة خطيرة واضطرابات واسعة على الطرق السريعة، وأدت إلى تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية، خاصة في منطقة الشمال الغربي الأوسط.

وتعتبر العواصف الثلجية في مناطق الشمال الغربي الأوسط من الولايات المتحدة من الأحداث الجوية الشائعة خلال فصل الشتاء، حيث تتسبب بشكل دوري في تعطيل حركة النقل والمواصلات، وتأخير الرحلات الجوية، واضطرابات على الطرق السريعة.

وتُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الأمريكية تعرضًا لتساقط الثلوج الكثيفة نتيجة موقعها الجغرافي وتأثرها بالتيارات الباردة القادمة من شمال القارة.