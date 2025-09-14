تصاعد التوترات العسكرية في آسيا.. تحذيرات عاجلة من كوريا الشمالية والصين

تصاعدت التوترات العسكرية في قارتين آسيويتين مع تحذيرات متبادلة بين دول كبرى، في وقت تستمر تدريبات عسكرية مشتركة ويزيد التوتر حول مناطق حساسة استراتيجية.

في كوريا الشمالية، حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم البلاد كيم جونغ أون، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد تؤدي إلى “تداعيات سلبية” على البلدان الثلاثة.

ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت كيم إن ما وصفته بـ”استعراض القوة المتهور” حول كوريا الشمالية سيترتب عليه عواقب سلبية.

ومن المقرر أن تنطلق التدريبات الدفاعية السنوية التي تحمل اسم “حافة الحرية” ابتداء من 15 سبتمبر، لتعزيز القدرات الجوية والبحرية والإلكترونية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

كما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سول وواشنطن ستجريان أيضاً مناورات “الصولجان الحديدي” هذا الأسبوع، لمحاكاة دمج القدرات التقليدية والنووية. من جانبها، تعتبر بيونغ يانغ هذه التدريبات تهديدًا وأحيانًا ردّت بإجراء اختبارات صاروخية، بينما تؤكد واشنطن وسول أن التدريبات دفاعية بحتة.

وفي بحر الصين الجنوبي، حذرت بكين الفلبين من أي استفزازات أو تصعيد للتوتر في المنطقة. وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني إن القوات الصينية قامت بدوريات “روتينية” مؤكداً استمرار الدفاع عن سيادة الصين في المنطقة.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، رغم وجود مطالبات متضاربة من الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام، ويعد الممر المائي محورًا حيويًا للتجارة العالمية تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنويًا.