تصاعد التوتر العسكري.. باكستان تقضي على 31 إرهابياً وتواجه تحذيرات لـ«الهند»

أعلن متحدث عسكري باكستاني، أن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 31 إرهابياً مدعومين من الهند في عمليتين استخباريتين منفصلتين في منطقة خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد.

وبحسب بيان رسمي نقلته محطة “آب تاك”، فقد جرت العمليتان في منطقتي لكي مروات وبنو خلال يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.

وقال البيان: في منطقة لكي مروات، شنت القوات الأمنية عملية استخبارية استجابة لمعلومات عن وجود إرهابيين، وتمكنت من محاصرة موقعهم والتخلص من 14 إرهابياً بعد تبادل إطلاق نار عنيف، وفي عملية مماثلة في منطقة بنو، أسفرت المواجهات عن تصفية 17 إرهابياً آخر، وما تزال عمليات التطهير مستمرة لضمان القضاء على أي عناصر إرهابية متبقية.

وأكد المتحدث العسكري أن “القوات المسلحة الباكستانية عازمة بشكل قاطع على استئصال الإرهاب المدعوم من الهند من أراضي البلاد”، في رسالة تهدف إلى تأكيد قوة الردع والقدرة على حماية الأمن الوطني.

وتأتي هذه الضربات الأمنية بعد أسبوع من عمليات مماثلة أسفرت عن مقتل 12 جندياً باكستانياً والقضاء على 35 مسلحاً في منطقتي باجور ووزيرستان الجنوبية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، ضمن الحملة العسكرية المستمرة في المنطقة ضد الجماعات المسلحة.

وفي سياق التوترات الهندية الباكستانية، حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أغسطس الماضي، من أي هجوم إرهابي جديد على الأراضي الهندية، مؤكداً أنه سيواجه برد حاسم باستخدام صواريخ “براهموس” المجنحة، التي يُنتَج جزء منها ضمن مشروع مشترك بين الهند وروسيا.

وأوضح مودي خلال كلمة ألقاها في فاراناسي بولاية أوتار براديش أن الإنتاج المحلي للصواريخ في لكناو سيجعلها جاهزة لتدمير الإرهابيين في حال تكررت أي اعتداءات، مشدداً على أن ذكر اسم “براهموس” يشكل عامل ردع فعال ضد باكستان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري والاستخباراتي في ظل استمرار الخلافات المتجذرة بين الهند وباكستان على خلفية الدعم المزعوم للجماعات المسلحة، مما يزيد من المخاوف من اندلاع مواجهات أوسع في المنطقة الحدودية.