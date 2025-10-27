تصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان.. مقتل 30 شخصاً باشتباكات على الحدود

أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل خمسة من جنوده و25 مسلحًا في اشتباكات عنيفة وقعت بالقرب من الحدود مع أفغانستان، خلال اليومين الماضيين.

وجاءت هذه الاشتباكات بينما كانت إسطنبول تستضيف مفاوضات بين وفدين من باكستان وأفغانستان لبحث تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن المسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود من الأراضي الأفغانية في منطقتي كُرم ووزيرستان الشمالية، الواقعتين على الحدود الشمالية الغربية.

وأكد البيان أن هذه المحاولات تثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية في مكافحة الإرهاب الذي ينطلق من أراضيها.

في المقابل، حركة طالبان نفت الاتهامات الباكستانية بتوفير مأوى للجماعات المسلحة، معتبرةً أن العمليات العسكرية الباكستانية على الأراضي الأفغانية “تنتهك السيادة” و”تؤدي إلى تصعيد غير مبرر” للوضع.

هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورًا متسارعًا بعد مواجهات عنيفة جرت مطلع الشهر الجاري، إثر مطالبة إسلام آباد الحكومة الأفغانية بوقف الدعم للمسلحين الذين يشنون هجمات عبر الحدود، وردت القوات الباكستانية بالقصف المدفعي والجوي على طول الحدود البالغ طولها نحو 2600 كيلومتر، ورغم هذه التوترات، فتحت إسلام آباد مؤخرًا معبر “تشامان” الحدودي في إقليم بلوشستان أمام التجارة بين البلدين، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الاقتصادية وسط تصاعد الأزمة الأمنية.