تصاعد الجرائم والأزمات.. وقائع صادمة من مصر إلى تركيا والبرازيل

في مشهد يعكس تصاعد حدة الأزمات الاجتماعية والجنائية، شهدت عدة دول وقائع صادمة تنوعت بين العنف الأسري، والجرائم بحق الأطفال، وأحكام قضائية مثيرة للجدل، وصولاً إلى تطورات سياسية وفنية لافتة، أحداث متلاحقة تكشف وجهاً مضطرباً من الواقع، وتثير تساؤلات عميقة حول الأمن المجتمعي والعدالة والقيم الإنسانية.

زوجة مصرية تتعدى على زوجها بسكين بعد مشادة أسرية في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية في مصر واقعة صادمة بين زوجين حديثي الزواج، انتهت بإصابة الزوج بجروح قطعية بعد تعدي زوجته عليه بسكين مطبخ، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية شملت حوالي 50 غرزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من شاب يبلغ 19 عاماً اتهم فيه زوجته بالتعدي عليه داخل منزلهما في منطقة ديرب البلد التابعة لمركز ديرب نجم.

وأوضح المصدر الطبي بمستشفى ديرب نجم المركزي أن الإصابات شملت جرحاً قطعيّاً نافذاً بطول نحو 50 سنتيمتراً في الذراع وأماكن متفرقة بالجسم، إضافة إلى سحجات متعددة، وحالته مستقرة بعد الخياطة اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجين حديثا الزواج إذ لم يمضِ على زفافهما سوى ثلاثة أشهر، ونشبت بينهما مشادة كلامية حول خلافات أسرية ورفض الزوجة إعداد الطعام، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة جسدية متبادلة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة قامت بالتعدي على زوجها بسكين في لحظة غضب، فيما رد الزوج على التعدي جسدياً، بحسب ما أفادت به التحريات الأولية.

تم ضبط الزوجة، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، مشيرة إلى تكرار الخلافات الأسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7638 لسنة 2026 جنح ديرب نجم.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتقريراً طبياً نهائياً من مفتش الصحة لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

الإعدام شنقاً لـ 4 متهمين في قضية التعدي على أطفال مدرسة سيدز بالقاهرة

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً على أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة التعدي الجنسي على أطفال مدرسة سيدز للغات، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب إليهما في الجريمة، التي أثارت حالة واسعة من الفزع والغضب في الشارع المصري.

ويأتي الحكم بعد إحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي في فبراير الماضي، تمهيداً لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في القضايا الكبرى.

واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة المادية والطبية والشهادات، بما في ذلك تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت وجود خلايا بشرية تخص بعض المتهمين على ملابس الأطفال المعتدى عليهم.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2025، حين تلقت النيابة العامة بلاغاً يفيد بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG2) وأعمارهم لا تتجاوز 5 سنوات لجرائم هتك عرض واعتداء جنسي داخل المدرسة.

ووجهت النيابة للمتهمين، وهم عمال وموظفون بالمدرسة، تهم الخطف المقترن بهتك العرض، والاستغلال الجنسي للأطفال، مع استدراجهم وتهديدهم داخل غرف المدرسة على مدار أكثر من عام.

ووصفت النيابة العامة الواقعة بأنها “جريمة مروعة” استغلت براءة الأطفال وسنهم الصغيرة، ما أثار صدمة كبيرة بين الأسر المصرية، وأدى إلى دعوات شعبية لتشديد العقوبات على الجرائم ضد الأطفال.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة إجراءات قضائية سريعة اتخذتها السلطات المصرية لمواجهة مثل هذه الجرائم، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية الأطفال.

ويواجه عدد آخر من المتهمين، يبلغ 31 شخصاً، محاكمات منفصلة بتهم الإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر.

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقضي عقوبة السجن في منزله بسبب حالته الصحية

أَجاز القضاء البرازيلي للرئيس السابق جايير بولسونارو قضاء عقوبة السجن البالغة 27 عامًا في منزله، بدلًا من السجن التقليدي، نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وجاء قرار القاضي ألكسندر دي مورايس من المحكمة العليا بعد دخول بولسونارو المستشفى في 13 مارس الجاري، إثر إصابته بالتهاب رئوي، وهو أحد عدة مشكلات صحية يعاني منها الرئيس اليميني منذ تعرضه للطعن على يد رجل عام 2018، قبل انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأُدخل الرئيس السابق إلى العناية المركزة لعدة أيام بسبب مشكلات في الكلى وتعرضه لالتهابات متكررة، ما زاد من القلق حول صحته العامة.

ويواجه بولسونارو عقوبة السجن بعد إدانته بمحاولة انقلاب على نظام الحكم، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية البرازيلية خلال السنوات الماضية.

القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف بحق النجمة هاندا إرتشيل

أصدرت السلطات القضائية في تركيا مذكرة توقيف رسمية بحق الممثلة الشهيرة هاندا إرتشيل، بطلة المسلسل الشهير “اطرق بابي”، للاشتباه في تورطها بقضية تتعلق بترويج أو تعاطي المواد المخدرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أمنية واسعة النطاق تشنها الشرطة التركية لمكافحة المخدرات، والتي بدأت منذ أكتوبر 2025، واستهدفت عدداً من الشخصيات العامة والفنانين خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت إرتشيل، المتواجدة حالياً خارج الأراضي التركية، أنها على علم بالقرار، مؤكدة استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة وتقديم إفادتها فور عودتها، مشددة على خضوعها للاستجواب الرسمي لتوضيح موقفها القانوني.

وتشهد الحملة الأمنية سلسلة مداهمات مستمرة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال عدد من الوجوه الفنية والشخصيات المؤثرة، وأدت إلى إنهاء مسيرة بعض النجوم بشكل مفاجئ. وفي واقعة سابقة، فقد الممثلان إسماعيل حاجي أوغلو ودوجوكان غونغور أدوارهما في أعمالهما التلفزيونية الحالية عقب اعتقالهما واعترافهما بتعاطي المواد المخدرة.

وأثارت هذه التطورات هزة في الوسط الفني التركي، وسط اهتمام واسع من الإعلام المحلي والدولي بمتابعة نتائج التحقيقات.