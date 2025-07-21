تصاعد العنف في بريطانيا.. متظاهرون يتحدون الشرطة!

شهدت مدينة إبينج في مقاطعة إسيكس البريطانية مواجهات عنيفة بين محتجين مناهضين للهجرة وقوات الشرطة، بعدما تحولت مظاهرة سلمية إلى أعمال عنف مساء الخميس أمام فندق يُشتبه في استخدامه لإيواء طالبي اللجوء.

وأفادت تقارير صحفية أن المتظاهرين ألقوا زجاجات وقنابل دخانية على سيارات الشرطة، وأشعلوا مشاعل ملونة ورفعوا لافتات تطالب بترحيل المهاجرين المتورطين في جرائم، في حين اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص من بين المحتجين والمهاجرين، من بينهم مشتبه به بتهمة إثارة الشغب والتحرش الجنسي بفتاة قاصر.

وأصيب ثمانية من عناصر الشرطة خلال المواجهات، بينما أغلقت السلطات جزءًا من الطريق الرئيسي لضمان السلامة، مؤكدة أنها ستلاحق قانونيًا كل من شارك في أعمال العنف أو اعتدى على رجال الأمن.

تأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب اتهام طالب لجوء بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، وهي تهمة نفى المتهمها أمام المحكمة، كما شهدت الاحتجاجات انضمام متطرفين يمينيين إلى السكان المحليين، مما زاد من حدة التوترات.

وكانت هذه الاحتجاجات جزءًا من موجة أوسع من الاضطرابات التي اجتاحت عدة مدن بريطانية عقب حادثة طعن في ساوثبورت، واستغلها بعض الجماعات المعادية للهجرة لتصعيد التوترات الاجتماعية.