تصاعد العنف في غزة.. حصيلة القتلى تتجاوز 52 ألف منذ بداية الحرب

قتل 15 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فاطمة بنت أسد التي كانت تؤوي نازحين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الطابق الثاني للمدرسة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وفي وقت لاحق، استهدفت القوات الإسرائيلية منزلاً في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما قامت القوات بتفجير عدة منازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وتستمر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 52,829 شخصاً، إضافة إلى 119,554 إصابة.