تصاعد الهجمات السيبرانية في أستراليا… تسريب معلومات 6 ملايين عميل

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس اليوم الأربعاء، عن تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى اختراق قاعدة بيانات تضم معلومات شخصية لحوالي 6 ملايين عميل.

وأوضحت الشركة أن النظام المخترق كان منصة تابعة لطرف ثالث تستخدمها مراكز الاتصال التابعة لكانتاس، حيث تسربت بيانات أساسية تشمل أسماء العملاء، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، تواريخ الميلاد، وأرقام برنامج المسافر الدائم.

وأكدت الشركة أن البيانات المخترقة لا تتضمن معلومات مالية حساسة مثل تفاصيل بطاقات الائتمان أو بيانات جوازات السفر أو كلمات المرور.

وتم اكتشاف الاختراق أول مرة يوم الإثنين الماضي، وعلى الفور باشرت فرق الأمن السيبراني اتخاذ إجراءات لاحتواء الحادث وعزل النظام المتأثر، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الضرر بدقة.

وتشير التحليلات الأولية إلى أن أساليب الهجوم تتطابق مع أساليب مجموعة “سكترد سبايدر” الإجرامية، المعروفة بهجماتها المتخصصة في ابتزاز قطاعي الطيران والتجزئة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أصدر مؤخراً تحذيراً من تصاعد نشاط هذه المجموعة.

وقامت إدارة كانتاس بإبلاغ الجهات الرسمية الأسترالية المعنية، بما في ذلك مركز الأمن السيبراني ومفوضية المعلومات والشرطة الفيدرالية، كما عينت خبيراً مستقلاً لتقييم الحادث واحتوائه.

وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة كانتاس: “نعتذر بشدة لعملائنا المتأثرين ونفهم تمامًا القلق الذي يسببه هذا الحادث، نعمل على توفير كافة الدعم اللازم لهم من خلال خط اتصال مخصص وصفحة إلكترونية لمتابعة مستجدات التحقيق.”

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة تصاعدية للهجمات الإلكترونية على المؤسسات الأسترالية، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية زيادة بنسبة 25% في خروقات البيانات المبلغ عنها خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.