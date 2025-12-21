تصاعد حوادث القتل حول العالم.. إنجازات اقتصادية واجتماعية بارزة

تصاعدت حوادث القتل والوفاة حول العالم، مع قتل عامل زميله في الإسكندرية وتقطيع جثته على خلفية خلاف مالي، ونقل المواطن الروسي ألبير مورغان إلى سجن سان بطرسبورغ بعد اتهامه بقتل صديقته في دبي، فيما نفذت السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة مهربين للمخدرات، وعلى صعيد الأمن، فشلت محاولة قتل ضابط في أوهايو بسبب تعطل السلاح وتدخل موظف متجر، بينما احتجزت تونس طاقم مروحية روسي وبيلاروسي دون أسباب واضحة، وفي الأخبار العالمية والاقتصادية، شهدت سان فرانسيسكو انقطاع التيار الكهربائي عن 130 ألف منزل وشركة، وكشفت وثائق عن تعرّض طائرات ركاب لمخاطر بعد انفجار مركبة ستارشيب، فيما أصبح إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 700 مليار دولار، وتوسعت السعودية في السماح بشراء الكحول للمقيمين ذوي الإقامة المميزة، بينما احتفل حفل زفاف بارزاني-إيزول في تركيا بتبادل الذهب والمجوهرات بين العائلتين.

عامل يقتل زميله ويقطّع جثته في الإسكندرية على خلفية خلاف مالي

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عامل متهم بقتل زميله وتقطيع جثته في الإسكندرية، إثر خلافات بينهما، في جريمة مروعة تذكر بقضية الإسماعيلية الصادمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن روى تفاصيل صادمة عن ارتكاب الجريمة. وأوضح أنه سبق له العمل في مهنة الطبخ والجزارة، ما ساعده على استخدام السكين لتقطيع الجثة وإخفائها، حيث اشترى 3 أجولة وأسمنت ورمال من أسفل العقار لإخفاء الجريمة.

وأفاد المتهم بأن الخلاف نشب بينه وبين المجني عليه بعدما اتهمه بسرقة مبلغ 1200 جنيه من سيدة عمل معها العام الماضي، ووجه له المجني عليه سبابا بالأب والأم، ما دفعه للانتقام. وأضاف أنه انتظر مغادرة زميلهما الثالث في الشقة، ثم طعن المجني عليه عدة طعنات في الرقبة والبطن، قبل أن يقطع الجثة ويدفن بعضها داخل الشقة ويُلقي الباقي في صندوق قمامة، مع وضع متعلقات المجني عليه داخل جوال لإخفاء الأمر.

وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت عدة مقاطع للمتهم أثناء تنفيذ الجريمة، منها حمله للجثّة وشراء المواد المستخدمة لإخفاء آثار الجريمة، وهو ما أقر المتهم بصحته أمام النيابة وأدلى بجميع تفاصيل الجريمة.

محاولة قتل ضابط شرطة في أوهايو تفشل بسبب تعطل السلاح وتدخل موظف متجر

أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة تابعة للشرطة في ولاية أوهايو الأميركية لحظة محاولة مشتبه به في سرقة متجر إطلاق النار على ضابط شرطة من مسافة قريبة، إلا أن تعطل السلاح وتدخل أحد موظفي المتجر حالا دون وقوع كارثة.

ووقعت الحادثة بعد احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاماً، وامرأة كانت ترافقه للاشتباه في تورطهما بسرقة سلع من المتجر.

وأظهرت لقطات الفيديو تحول الموقف من استجواب اعتيادي إلى مواجهة مسلحة خلال ثوان، حيث أخرج الشاب مسدساً كان يخفيه في حقيبة كتفه ووجهه مباشرة نحو الضابط.

وسُمع صوت “نقرة” مرتين من السلاح، ما يدل على تعطل المسدس وفشله في إطلاق النار، وفي تلك اللحظة تدخل موظف أمن في المتجر لمحاولة شل حركة المشتبه به، مما أتاح للضابط السيطرة على الموقف وتثبيت الشاب على الأرض حتى وصول التعزيزات.

وأوضح الضابط بعد الحادثة أنه لم يكتشف السلاح المخبأ أثناء التفتيش الأولي، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً لاسلكياً قبل لحظات من الهجوم يفيد بأن المشتبه به مطلوب للعدالة ويصنف كشخص مسلح وخطير، مؤكداً أنه امتنع عن استخدام سلاحه الوظيفي خشية إصابة موظف المتجر أثناء محاولته نزع السلاح.

انقطاع واسع للكهرباء يطال نحو 130 ألف منزل ومنشأة في سان فرانسيسكو

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، السبت، وفق ما أعلنت شركة «باسيفيك» للغاز والكهرباء.

وأغرق الانقطاع مساحات واسعة من الجزء الشمالي للمدينة في الظلام، شملت أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت، قبل أن يتسع نطاقه لاحقًا ليشمل مناطق إضافية، ما يعادل قرابة ثلث عملاء الشركة.

ولم تصدر الشركة تعليقًا فوريًا يوضح أسباب الانقطاع، في حين أفادت تقارير محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق عدد كبير من المطاعم والمتاجر، إضافة إلى انطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد.

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو عبر منصة «إكس» إن المدينة تشهد «اضطرابات كبيرة في حركة النقل»، داعية السكان إلى تجنب السفر غير الضروري والحذر عند التقاطعات التي تعطلت فيها إشارات المرور.

كما تأثرت حركة المواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات والقطارات، بينما أشار مسؤولون في إدارة الإطفاء إلى أن بعض الانقطاعات نجمت عن حريق داخل محطة فرعية تابعة لشركة «باسيفيك».

وأكدت الشركة أنها غير قادرة حتى الآن على تحديد موعد عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال يوم السبت.

صحيفة تكشف تعرّض طائرات ركاب للخطر بعد انفجار مركبة ستارشيب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال وثائق رسمية أظهرت تعرّض طائرات ركاب مدنية لخطر كبير فوق منطقة الكاريبي عقب انفجار المركبة الفضائية ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس خلال اختبار أُجري في يناير الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن الوثائق بيّنت إخفاق شركة سبيس إكس في إبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فوراً بالحادث عبر الخط الساخن المخصص، وهو الإجراء الذي تعتمد عليه الوكالة لإخطار مراقبي الحركة الجوية بمناطق الحطام وتحذير الطيارين وتوجيههم بعيداً عن مناطق الخطر.

وأوضحت الوثائق أن مراقبي الحركة الجوية في مدينة ميامي علموا بانفجار المركبة أولاً من طيارين شاهدوا الحطام أثناء التحليق، بينما اطّلع موظفون آخرون في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على الحادث من خلال محادثة داخلية.

وذكرت الصحيفة أن ثلاث طائرات مدنية كانت في المجال الجوي وقت الحادث وعلى متنها نحو 450 شخصاً، ما وضع الركاب وأطقم الطيران أمام مخاطر مباشرة.

وأبلغ مراقبو الحركة الجوية طاقم إحدى الطائرات بتحملهم المسؤولية الكاملة عند مواصلة التحليق فوق منطقة يُحتمل وجود حطام صاروخي فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات هبطت بسلام لاحقاً بعد إعلان نقص في الوقود والمرور عبر منطقة حظر طيران مؤقتة فُرضت عقب الحادث.

وبيّنت وثائق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مراقبي الحركة الجوية عملوا على إبعاد الطائرات عن مناطق الحطام الفضائي، إلا أن هذه الجهود رفعت مستوى الضغط التشغيلي وتسببت في خطر جسيم محتمل على سلامة الطيران.

وأضافت الصحيفة أن طائرتين حلّقتا على مسافة قريبة للغاية بعد تحطم المركبة، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من أحد المراقبين لتفادي تصادم محتمل.

وأفادت الصحيفة بأن عدداً من الطيارين والركاب شاهدوا حطاماً مشتعلاً يتساقط في السماء من نوافذ قمرة القيادة ومقصورات الركاب أثناء التحليق فوق الكاريبي.

وأشارت إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شكّلت في فبراير لجنة خبراء لمراجعة إجراءات الحد من مخاطر الحطام الفضائي الناتج عن الحوادث، قبل أن توقف المراجعة في أغسطس بعد تنفيذ معظم التوصيات والحاجة إلى التشاور مع خبراء إضافيين من خارج الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الإطلاق التجريبي السابع لمركبة ستارشيب أُجري في يناير من قاعدة ستار بيس الفضائية في ولاية تكساس، قبل أن تعلن شركة سبيس إكس لاحقاً حدوث تفكك سريع وغير مجدول للمركبة.

وأضافت أن معزز الصاروخ سوبر هيفي عاد بنجاح إلى منصة الإطلاق عقب الحادث.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك بأن سبب تحطم المركبة يرجع إلى تسرب في الأكسجين أو الوقود.

السعودية توسع إمكانية شراء الكحول للمقيمين الأجانب من ذوي الإقامة المميزة

وسعت السعودية نطاق الوصول إلى متجرها الوحيد الذي يبيع المشروبات الكحولية، ما يتيح للمقيمين الأجانب حاملي الإقامة المميزة (Premium Residency) شراء الكحول، في خطوة جديدة ضمن مسار الانفتاح الاجتماعي الذي تنتهجه المملكة.

وأفادت مصادر وكالة رويترز بأن القواعد الجديدة سمحت لغير المسلمين من حاملي الإقامة المميزة، وهم من أصحاب المهارات والمستثمرين ورواد الأعمال، بالشراء من المتجر الواقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن المتجر لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي، لكنه بدأ يستقبل طوابير من السيارات والزوار فور تطبيق القواعد الجديدة.

ويُذكر أن السعودية تحظر بيع الكحول منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، ويُنظر إلى المتجر على أنه تجربة حذرة لاختبار البيع بشكل منضبط وتحت رقابة مشددة.

ويشبه المتجر متاجر السوق الحرة، مع فرض إجراءات أمنية صارمة تشمل التحقق من الأهلية والتفتيش على الهواتف والكاميرات والنظارات الذكية قبل الدخول.

وقال بعض الزبائن لوكالة أسوشيتد برس إن الأسعار مرتفعة، وأن الدبلوماسيين معفون من الضرائب على مشترياتهم، بينما لا يتمتع حاملو الإقامة المميزة بهذه الإعفاءات، مؤكدين أن المتجر مجهز بشكل جيد رغم محدودية خيارات البيرة والنبيذ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للانفتاح الاجتماعي والاقتصادي، والتي شملت فتح دور السينما، السماح للنساء بالقيادة، واستضافة مهرجانات موسيقية، مع هدف تعزيز السياحة، وجذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على النفط.

زفاف بارزاني-إيزول في شانلي أورفا.. عروس مزينة بصناديق الذهب والاحتفالات تجمع تركيا والعراق

شهدت مدينة شانلي أورفا التركية إقامة حفل زفاف فخم جمع بين العائلات البارزة في تركيا والعراق، حيث تزوج المحامي كهرمان زولفيكار إيزول (26 عامًا)، ابن أخ النائب السابق زولفيكار إيزول، من المحامية نازدار بارزاني (25 عامًا)، ابنة عبد الكريم بارزاني وابنة عم رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني.

حضر الحفل زعيم عشيرة إيزول وعدد من وجهاء العشائر وآلاف المدعوين، وتخلل مراسم الزفاف رش أعداد كبيرة من الأموال حول العروس والعريس، حيث جُمعت الأموال في صناديق خاصة بواسطة الموظفين.

وزُيّنت العروس بكيلوغرامات من الذهب تضمنت ريالا ذهبيا وحزاما وقلائد وخاتم ألماس وتاجًا، ما اضطرها للجلوس بعد فترة قصيرة من الرقص بسبب ثقل المجوهرات. وأقيم عقد القران بحضور رئيس بلدية سيفيريك علي مرات بوجاك، بينما استمتع الحضور بالرقص التقليدي “الهلاي”.

وأكد زعيم عشيرة إيزول زولفيكار إيزول أن هذا الزواج يعزز روابط الأخوة بين تركيا والعراق، فيما شدد والد العريس رجل الأعمال جيهان إيزول على استمرار التضحية من أجل البلدين، واعتبر منصور برزاني، شقيق العروس، أن هذا الزواج يقوي أواصر الأخوة بين الشعبين.

واستمر الحفل حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط أجواء احتفالية مترفة تعكس تقليد تبادل المجوهرات والذهب بين العائلات الكبرى في المنطقة.

ماسك يصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 700 مليار دولار

أفادت مجلة فوربس بأن مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك أصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 700 مليار دولار، وفق أحدث تقديرات المجلة.

وأوضحت فوربس أن ثروة ماسك قفزت إلى نحو 749 مليار دولار، مدفوعة بقرار محكمة في ولاية ديلاوير أعاد تفعيل حزمة التعويضات الخاصة به، والتي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار بعد أن أُلغيت سابقًا بحكم قضائي.

وأشارت المجلة إلى أن هذا التطور عزز الفارق الكبير بين ماسك وبقية كبار أثرياء العالم، بعدما كان قد سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في 15 ديسمبر حين أصبح أول شخص تتجاوز ثروته 600 مليار دولار.

وبيّن تصنيف فوربس أن أحد مؤسسي غوغل لاري بيج حلّ في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 252.7 مليار دولار، تلاه مدير شركة أوراكل لاري إيليسون في المركز الثالث بثروة بلغت 242.8 مليار دولار، ثم مؤسس أمازون جيف بيزوس في المركز الرابع بثروة وصلت إلى 239.4 مليار دولار.

روسيا تنقل متهماً بقتل صديقته في دبي إلى سجن سان بطرسبورغ

نقلت السلطات الروسية المواطن الروسي ألبير مورغان إلى السجن في مدينة سان بطرسبورغ، بعد اتهامه بقتل صديقته في دبي، وذلك استجابة لطلب جهة التحقيق.

أمرت محكمة أكتيابرسكي في سان بطرسبورغ بحبس المتهم احتياطياً لمدة شهر ونصف حتى 18 فبراير 2026، على ذمة قضية قتل عمد وفق القانون الجنائي الروسي.

أظهرت نتائج التحقيق أن مورغان كان موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال منتصف ديسمبر 2025، وأن الحادثة أدت إلى وفاة صديقته، وهي مواطنة روسية تعمل مضيفة طيران، في موقع الجريمة.

ألقت السلطات القبض على المتهم في 20 ديسمبر، ووجهت إليه في اليوم نفسه تهمة القتل العمد، قبل نقله لاحقاً إلى روسيا لاستكمال الإجراءات القضائية.

كشفت وسائل إعلام روسية أن مورغان، البالغ من العمر 41 عاماً، تعرف على الضحية أنستاسيا، البالغة من العمر 29 عاماً، في عام 2023، حيث كان يعمل مستشاراً قانونياً، بينما كانت تعمل مضيفة طيران لدى شركة بوبيِدا.

أفادت التقارير بوجود خلافات متكررة بين الطرفين، ارتبطت بالغيرة وسوء العلاقة، وسبق أن تقدمت الضحية بعدة بلاغات للشرطة بشأن اعتداءات داخل مسكن مشترك، قبل أن تتراجع عنها في كل مرة، ما أدى إلى إخلاء سبيل المتهم سابقاً.

تصاعد التوتر بينهما في خريف 2025 بعد قرار الضحية الانتقال إلى مجال طيران الأعمال الخاص، وهو ما فسره المتهم بطريقة خاطئة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أشارت التحقيقات إلى أن مورغان خطط للسفر إلى دبي بدافع الانتقام، وتلقى مساعدة من صديق له يعمل موظفاً قضائياً في سان بطرسبورغ، حيث جرى تتبع تحركات الضحية داخل أحد الفنادق.

أكدت الجهات المختصة أن الحادثة وقعت داخل غرفة فندقية، وانتهت بوفاة الضحية، قبل أن تبدأ الإجراءات الأمنية والقضائية التي قادت إلى توقيف المتهم وترحيله.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مهربين للمخدرات في مكة والمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق ثلاثة أشخاص متورطين في تهريب المخدرات داخل المملكة.

وأوضح البيان أن كل من هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز – باكستانيا الجنسية – أقدما على تهريب مادتي الميثامفيتامين والهيروين داخل أحشائهما إلى المملكة، وأسفرت التحقيقات عن توجيه التهمة لهما. وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم بالإعدام تعزيراً، أصبح نهائياً بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذه اليوم بمنطقة مكة المكرمة.

كما أعلنت الوزارة تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المواطن السوداني عمر علي أبو بكر حسن في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بتهريب الكوكايين المخدر داخل أحشائه. وأكدت أن الحكم أصبح نهائياً بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، حيث صدر أمر ملكي بإنفاذه.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه الأحكام يهدف إلى حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين لما تسببه من أضرار جسيمة للأرواح والمجتمع، محذرة كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

احتجاز طاقم مروحية روسي وبيلاروسي في تونس منذ ثلاثة أيام دون إبداء أسباب

أفادت تقارير إخبارية باحتجاز طاقم مروحية نقل من طراز “مي-26” في مطار مدينة جرجيس التونسية منذ ثلاثة أيام دون إبداء أسباب واضحة، والطاقم مكوَّن من سبعة مواطنين روس واثنين من بيلاروس.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن الطيار سيرغي سوسلوف، أحد أفراد الطاقم، قوله إن جميع الوثائق سليمة، وقد اجتازوا مراقبة الجوازات، لكن السلطات المحلية احتجزتهم وصادرت جوازات سفرهم، مشيراً إلى أنهم قضوا اليوم الأول على مقاعد صالة الوصول قبل تخصيص غرفة منفصلة تحتوي على أرائك للنوم عليهم.

وأوضح الطيار أن الرحلة كانت مكوَّنة من محطة في تونس ثم التوجه إلى الجزائر، وأن المروحية مخصصة للشحن وتعود لشركة قيرغيزستانية، وكانت في طريقها بعد إجراء أعمال صيانة.

ولم تتمكن وكالة “ريا نوفوستي” من الحصول على تعليق رسمي من السلطات التونسية أو من السفارة الروسية في تونس بشأن أسباب الاحتجاز حتى وقت نشر الخبر.