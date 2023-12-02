أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، عن تصدير أولى شحنات مصنع “الإيثيلين” إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام لما يقارب 12 عاماً.



وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى استقبال ميناء رأس لانوف النفطي أمس الجمعة، الناقلة (Antikithira) والتي سيتم شحنها بكمية تقدر (6000 طن متري) من “خليط رباعي الكربون” وستتوجه بهذه الشحنة إلى دولة الصين.

ونوهت شركة رأس لانوف إلى عودتها بكل قوتها إلى الأسواق العالمية من جديد ووضعت الثقة في مستخدميها على أنهم قادرين على تنفيذ معظم الأعمال ذاتياً وكسر الاحتكار.

وفي سبمتبر 2022، أعلنت شركة رأس لانوف عن إعادة تشغيل مصنع الإيثلين وهو أكبر مصنع في شمال أفريقيا لإنتاج البتروكيماويات وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وعلى إثر ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في نوفمبر 2022، إعطائها الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

ويعتبر مصنع الإيثيلين من أهم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصُمِمَ مصنع الإيثيلين بتقنية شركة Stone Webster بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.

وتم افتتاح وتشغيل مصنع الإبثيلين في 15 أبريل 1987م من قِبل شركة هيب اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة رأس لانوف بكوادر ليبية خلال سنة 1992م.

أولى شحنات مصنع الايثيلين إلى الاسواق العالمية بعد توقف دام لما يقارب 12 عاماً . _________________________________________________ لم أجِد الإِنسانَ إِلا ابن سعيِه فمن كان أسعَى كان بالمجدِ أجدرا وبالهمةِ العلياءِ يرقَى إِلى العُلا فمن كان أرقَى هِمَّةً كان أظهرا بفضل الله وحمده ثم عزيمة وإصرار مستخدمو الشركة المخلصين الاوفياء وبدعم المؤسسة الوطنية للنفط نزف لكم بشرى تصدير أولى منتجات مصنع الايثيلين بعد توقف دام لما يقارب 12 عاماً . حيث استقبل ميناء راس لانوف النفطي بتاريخ 1-12-2023 الناقلة (Antikithira ) والتي سيتم شحنها بكمية تقدر (6000 طن مترى ) من "خليط رباعي الكربون " وستتوجه بهذه الشحنة إلى دولة ( الصين ) . وبهذا الإنجاز العظيم عادت شركة راس لانوف بكل قوتها إلى الاسواق العالمية من جديد ووضعت الثقة في مستخدميها علي انهم قادرين علي تنفيذ معظم الاعمال ذاتياً وكسر الاحتكار . مشهد جديد من مشاهد النجاح والإبداع اعتدنا أن يرسمها أبناء هذه المؤسسة الصناعية العريقة ويسعد كل من يعرف قيمة هذا العمل الوطني المتميز . حياكم الله آيها المخلصون الاوفياء وفق الله الجميع وحفظ الله #ليبيا تم النشر بواسطة ‏شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز‏ في الجمعة، ١ ديسمبر ٢٠٢٣