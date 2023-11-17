أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تصدير أول شحنة من خام إيراون والذي يتم إنتاجه من حقل ايراون عبر شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأضافت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم شحن 600,000 برميل من ميناء الزاوية.

بدوره أكد مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة “زلاف ليبيا” في تصريح له الخميس، أن الشحنة الأولى من إنتاج الشركة من حقل “إيراون” قد تم تصديرها عبر ميناء الزاوية الثلاثاء، حيث قُدرت بحوالي 600,000 برميل والذي انطلقت عمليات إنتاجه في مارس الماضي ضمن خطة الإنتاج المبكر من آبار حقل “إيراون” النفطي التابع لشركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

من جانبه أشاد رئيس لجنة إدارة الشركة بكل المجهودات التي بُذلت من أجل نجاح الخطة والوصول إلى هذا الإنجاز الذي فاق جميع التوقعات، حسب وصفه.

يُذكر أن الإنتاج من حقل “إيراون” كان قد بدأ بمعدل 3,000 برميل يومياً في أبريل الماضي ليبلغ في نوفمبر الجاري معدل 6,000 برميل يومياً.