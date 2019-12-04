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تصراحات ترامب أحبطت الآمال.. “أرتفع سعر الذهب”

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019 - 11:46
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تصرحات ترامب ترفع سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى ما يقارب أعلى مستوى في شهر، بعدما أحبطت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما شكل دعما لأصول “الملاذات الآمنة“.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1482.02دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1487.90دولار، وفق ما ذكرت “رويترز”

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حيث قال ترامب إن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن فرض رسوما على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

وحفزت تعليقات ترامب المستثمرين على خفض انكشافهم على المخاطر، فيما واصلت الأسهم الآسيوية خسائرها، واقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوى في شهر، مما يزيد من جاذبية الذهب.

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