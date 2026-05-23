تصريات صادمة لنشطاء «أسطول الصمود».. اعتداءات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية

أعلن منظمو ما يُعرف بـ«أسطول الصمود» في بيان رسمي أن نشطاء أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية بعد اعتقالهم، أكدوا تعرضهم لانتهاكات وصفت بالخطيرة خلال فترة الاحتجاز.

وأوضح المنظمون أن عددا من النشطاء نُقلوا إلى المستشفيات نتيجة إصابات متفاوتة، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 15 شخصا تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، شملت – بحسب الادعاءات – حالات اغتصاب.

وفي المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة في بيان رسمي أن جميع الادعاءات «كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، وأن المحتجزين تمت معاملتهم وفق القانون، مع ضمان حقوقهم الأساسية وتقديم الرعاية الطبية حسب التقييم المهني وتوجيهات وزارة الصحة.

وأضافت المصلحة أن جميع عمليات الاحتجاز جرت تحت إشراف طواقم مدربة ومؤهلة، بينما أحال الجيش الإسرائيلي الاستفسارات إلى وزارة الخارجية، التي بدورها أحالت الملف إلى مصلحة السجون.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل، بعد تداول مقطع فيديو لوزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير يظهر فيه وهو يستهزئ ببعض النشطاء، ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة، وسط حديث عن مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات محتملة عليه، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن الجانب الإيطالي.

وفي تفاصيل إضافية، قال منظمو الأسطول إنهم وثقوا ما لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي، بينها حالات وُصفت بالأشد وقعت على متن سفينة إنزال إسرائيلية جرى تحويلها إلى مركز احتجاز مؤقت، باستخدام أسلاك شائكة وحاويات شحن.

وأضاف البيان أن المحتجزين تعرضوا – بحسب رواياتهم – للضرب على الرأس والأضلع، إضافة إلى ممارسات تضمنت تفتيشا وصف بالمهين، ونزع الملابس، وسخرية ذات طابع جنسي، ولمّس الأعضاء التناسلية، إلى جانب حالات اغتصاب متكررة، على حد تعبيرهم.

وأشار المنظمون إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 12 حالة اعتداء جنسي على تلك السفينة وحدها، وفق ما ورد في البيان.

وفي السياق القانوني، أفاد مصدر قضائي في إيطاليا بأن الادعاء العام في روما فتح تحقيقات في جرائم محتملة تشمل الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي، مع الاستعداد للاستماع إلى شهادات ناشطين عادوا إلى الأراضي الإيطالية خلال الأيام المقبلة.

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المسؤولين الذين استقبلوا ناشطين ألمان لدى وصولهم إلى إسطنبول أبلغوا بوجود إصابات لدى عدد منهم، حيث يخضعون لفحوصات طبية، مؤكدا أن المعاملة الإنسانية للمواطنين الألمان تمثل «أولوية قصوى»، وأن الاتهامات المطروحة تستدعي توضيحا كاملا نظرا لخطورتها.

وبحسب المنظمين، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 430 شخصا كانوا على متن 50 قاربا في المياه الدولية، ضمن أسطول من المتطوعين كان يهدف إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة.