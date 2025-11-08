تصريحات «إنفانتينو» عن ترامب تثير جدلاً واسعاً داخل الفيفا

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، جدلاً واسعاً حول انتهاك قواعد الحياد السياسي للفيفا، بعد إشادته بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه بأنه “صديقي المقرب”.

وذكرت تقارير إعلامية أن تصريحات إنفانتينو قد تُعتبر خرقاً لقواعد الفيفا المتعلقة بالحياد السياسي والديني، حيث حضر الحدث وتحدث بصفته رئيساً للفيفا، وأشاد بما يقوم به ترامب، داعياً الآخرين لدعم سياساته، وهو ما اعتبره الرئيس السابق لهيئة الحوكمة في الفيفا ميغيل مادورو “انتهاكاً واضحاً للواجبات المفروضة على أي مسؤول في الفيفا وفق المادة 15 من مدونة الأخلاق”.

وينص النظام الأساسي للفيفا على الحياد التام في المسائل السياسية والدينية، وتفرض مدونة الأخلاق على المسؤولين عدم الانحياز أو اتخاذ مواقف سياسية علنية أثناء ممارسة مهامهم.

وفي حال ثبوت أي خرق لهذه القواعد، يمكن أن يتم فتح تحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات المستقلة في الفيفا، التي تختص بالتحقيق والحكم على السلوك المخالف. وتشمل العقوبات المحتملة التحذير، التوبيخ، الغرامة المالية، التدريب الإلزامي، أو منع المشاركة في أي نشاط كروي.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي تحقيق رسمي بحق إنفانتينو، بينما رفضت الفيفا التعليق على الاتهامات الموجهة له.

تأتي هذه التصريحات في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الفيفا عن إنشاء جائزة “الفيفا للسلام”، التي قد تُمنح مستقبلاً لترامب، وفقاً لتلميحات إنفانتينو خلال المنتدى، وذلك قبل قرعة كأس العالم 2026 المقررة في واشنطن يوم 5 ديسمبر المقبل.