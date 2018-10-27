تصريحات السعودية تؤثر مباشرةً على أسعار النفط العالمي!

حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل. وخسر مزيج برنت أكثر من عشرة دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في حين نزل الخام الأمريكي بواقع 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي نحو تسجيل خسارة نسبتها 4.1% هذا الأسبوع.

هذا وجاء الهبوط بعدما قال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الخميس الماضي أن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الجاري.

في سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.