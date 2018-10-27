مال وأعمال

تصريحات السعودية تؤثر مباشرةً على أسعار النفط العالمي!

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2018 - 11:06
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نفط السعودية
جاء الهبوط بعدما تصريحات محافظ السعودية بأن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الجاري. [واشنطن تايمز]
هبطت أسعار النفط أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية بعدما حذرت السعودية من تخمة في المعروض.

حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل. وخسر مزيج برنت أكثر من عشرة دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في حين نزل الخام الأمريكي بواقع 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي نحو تسجيل خسارة نسبتها 4.1% هذا الأسبوع.

هذا وجاء الهبوط بعدما قال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الخميس الماضي أن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الجاري.

في سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.

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