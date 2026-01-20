تصريحات تهزّ تاريخ المنتخب المصري.. «ميدو» ممنوع من الظهور!

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف الظهور الإعلامي للاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بشكل مؤقت، في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون المصري، وذلك لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بتصريحات أدلى بها وأثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري.

وجاء القرار عقب ظهور ميدو في بودكاست يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر منصات رقمية، حيث تحدث عن كواليس داخل معسكر المنتخب المصري خلال فترة المدرب الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة، مشيرًا إلى ممارسات وصفها بغير الاعتيادية، من بينها الاستعانة ببعض الشيوخ خلال البطولات والمعسكرات، وربط بعض القرارات الفنية بعوامل غير رياضية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي، أن تصريحات ميدو تضمنت إساءة وتشكيكًا في الإنجازات التاريخية التي حققها المنتخب المصري بين عامي 2006 و2010، وهي الفترة التي شهدت تتويج الفراعنة بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية، في إنجاز يُعد الأبرز في تاريخ الكرة الإفريقية الحديثة.

وأشار البيان إلى أن قرار الإيقاف صدر بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، إضافة إلى توصيات لجنتي الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي، مع التأكيد على التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

وخلال تصريحاته، ربط ميدو استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2010 بما وصفه بقرار صادر عن أحد الشيوخ، مؤكدًا أنه كان في أفضل حالاته الفنية آنذاك، وتحدث عن خلافات نشبت بينه وبين الجهاز الفني بسبب أرقام القمصان وبعض الطقوس التي كانت تُفرض قبل المباريات.

وأوضح ميدو أن تلك الممارسات كانت سببًا مباشرًا في توتر علاقته بالجهاز الفني، وأنه رفض الانصياع لبعض التعليمات التي رآها غير منطقية، معتبرًا أن تلك الأجواء أثرت على مسيرته الدولية، رغم مساهمته السابقة في تحقيق إنجازات قارية مع المنتخب.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشكاوى جلسة استماع لأحمد حسام ميدو خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لرفع توصياتها النهائية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبات المحتملة أو إنهاء الإيقاف.

ويعكس هذا القرار حساسية المرحلة التي يمر بها الإعلام الرياضي المصري، في ظل سعي الجهات المنظمة إلى ضبط الخطاب الإعلامي ومنع أي تشكيك في إنجازات تُعد جزءًا من الذاكرة الرياضية الوطنية، خاصة عندما تصدر التصريحات من شخصيات لها تاريخ وتأثير جماهيري واسع.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه الشارع الرياضي المصري نقاشًا متجددًا حول فترات النجاح والإخفاق للمنتخب الوطني، وسط مطالب متزايدة بالشفافية والمحاسبة، مقابل حرص المؤسسات الرسمية على حماية الرموز والإنجازات التي تحققت في مراحل مفصلية من تاريخ الكرة المصرية.

وحقق المنتخب المصري خلال الفترة من 2006 إلى 2010 ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة، وشارك أحمد حسام ميدو في التتويج بلقب 2006، قبل أن تشهد علاقته بالجهاز الفني توترًا ملحوظًا، بلغ ذروته عقب خلاف شهير في نصف نهائي البطولة أمام منتخب السنغال.