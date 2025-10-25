تصريحات مثيرة ضد ريال مدريد.. برشلونة يشعل أجواء «الكلاسيكو»

أشعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أجواء مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد، بتصريحات اعتبرها كثيرون مستفزة حول محاولات النادي الملكي التأثير على طاقم التحكيم عبر قناته الرسمية.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، يوم غد الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال لابورتا: “ريال مدريد يخلق جواً غير لائق حول طاقم التحكيم دائمًا. من خلال ما يفعله تلفزيونهم، فإنهم يهيئون الحكام، إنها استراتيجية للفوز لا ينبغي أن تكون”.

وأضاف: “لا يمكنهم القول إن الحكام يؤذونهم أو أنهم يفضلون برشلونة. نحن لا نمارس دور الضحية، سنحاول الذهاب والفوز في البرنابيو مرة أخرى”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر العلاقة بين لابورتا وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد سلسلة من الخسائر في الكلاسيكو الموسم الماضي، حيث فاز ريال مدريد مرة واحدة فقط من أصل أربع مواجهات، فيما يسعى برشلونة للرد هذا الموسم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة حامل اللقب

🚨🗣️ Joan Laporta: “I’m convinced we will win at the Bernabéu.



… I had lunch with the team yesterday, and I saw them very motivated.” @mundodeportivo pic.twitter.com/zQW7Bv5XR6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2025