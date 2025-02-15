تصريح «أنشيلوتي» حول عروض الأندية السعودية يثير تفاعلاً!

ردّ المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي عمّا إذا كانت العروض المقدمة من الأندية السعودية تشكل خطراً على الأندية الأوروبية في قدرتها على الحفاظ على لاعبيها، وأكد أنه لا يستبعد إمكانية توليه تدريب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد الجمعة، أجاب المدرب الإيطالي قائلاً: “لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن دولة ما تريد الاستثمار في كرة القدم، للمملكة العربية السعودية كلّ الحق في الاستعداد للمونديال، هدفهم من الاستثمار في كرة القدم هو الاستعداد لكأس العالم 2034، وهو ليس بالأمر الجديد”، ليثير تصريحه تفاعلاً.

وأضاف: “إنها سوق قد تكون اليوم أقل تنافسية من السوق الأوروبية، ولكنها قد تصبح كذلك في المستقبل، بخصوص ذهابي إلى هناك، لما لا؟ المشكلة هي ما إذا كنت أرغب في الاستمرار في كرة القدم بعد رحيلي عن ريال مدريد”.

وتابع قائلاً: “تعلمنا أهمية التضحية، وقد رأينا ذلك في ملعب الاتحاد (أمام مانشستر سيتي)، أظهرنا ذلك في مباراة مهمة، من الواضح أننا بحاجة إلى الاستمرارية وغداً سيكون اختباراً مهماً للغاية في هذا الصدد”.

وينتظر فريق “الميرنغي” مواجهة نظيره أوساسونا في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، قال كارلو أنشيلوتي حول ذلك: “نحن على الدرب، وكلنا حماسة، إنها فرصة للحفاظ على ريادتنا، وهذا هو هدفنا، ستكون مباراة صعبة، لكننا خرجنا بشكل جيد من المباراة الأخيرة وعلينا التأكيد على ذلك، إنها مباراة يتعين علينا فيها تكرار كلّ ما فعلناه بشكل جيد ضدّ مانشستر سيتي”.

تصريح ناري من أنشيلوتي 🎤🔥:



يحق للسعودية الاستثمار في كرة القدم، هم يستعدون لكأس العالم 2034 لا يشكلون خطراً على الأندية في أوروبا pic.twitter.com/Kem9XezQeZ — Fadi Moubayed (@ryadt11) February 14, 2025

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هل ستدرب في السعودية يوماً ما ؟



🎙️ كارلو أنشيلوتي :



". لما لا ، وذلك لأنني أريد مواصلة التدريب ". pic.twitter.com/87ayhYfAlx — يعقوب (@X99i3) February 14, 2025