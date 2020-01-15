تصريح خالد المشري.. حول مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، تتضمن العمل على 3 مسارات: سياسي واقتصادي وأمني-عسكري.

وأكد المشري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء،: “البيان (الخاص بمؤتمر برلين) يدعم 3 مسارات يجب أن تقوم بها البعثة وهي سياسي واقتصادي وأمني-عسكري”.

وأضاف: “طلب من حكومة الوفاق أن تسمي 5 ضباط من أجل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وفك الاشتباك وحدود الأسلحة الخفيفة”.

وعن المسار الاقتصادي، قال المشري: “إن أكبر مصيبة بالمسار الاقتصادي هي محاولة طمس الحقيقة فيما يتعلق بالصرف (التمويل) من الجهة الأخرى”.

وتابع: “اليوم سيكون هناك توضيح لكل الجهات في الدولة واجتماع كبير يضم البلديات والجهات الرسمية الرئاسي والدولة والنواب ومندوبين عنهم وإحاطة شاملة من (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز) السراج على كل الأحداث السابقة”.

وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء الماضي، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة: “قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول”.

وفقا للحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان: “بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين”.