تصريح للرئاسي حول تسليم «أبوعجيلة مسعود»

صرح مكتب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، بأن رئيس المجلس محمد المنفي أشار إلى أن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية.



وبناءً على ذلك فقد وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي.

هذا وأكد المجلس الرئاسي الليبي على أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن.