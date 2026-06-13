تصريح مدرب السنغال يشعل المونديال: «أنتم تخافون من الرياح ونحن نخاف من الله»

تصدر مدرب منتخب السنغال، بابي بونا ثياو، حديث الجماهير الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات نُسبت إليه بشأن تمسك بعثة “أسود التيرانغا” بأداء صلاة الجمعة رغم التحذيرات الجوية التي شهدتها ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وبحسب الروايات المتداولة، فإن أحد الصحفيين سأل المدرب السنغالي عن سبب خروج أفراد البعثة لأداء الصلاة رغم توصيات الجهات الأمنية بالبقاء في مقر الإقامة بسبب الرياح القوية، ليأتي الرد بصورة أثارت إعجاب الكثيرين، حيث شدد على أن الصلاة تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف.

والنص المتداول للتصريحات صدر عبر مؤتمر صحفي موثق من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وأظهرت مقاطع ومنشورات متداولة ثياو وهو يتحدث عن أهمية أداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن كرة القدم تبقى مجرد لعبة، في حين تبقى العلاقة مع الله فوق كل اعتبار.

وأشعلت التصريحات موجة واسعة من التفاعل، حيث اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن تمسك المنتخب السنغالي بهويته الدينية والثقافية رغم وجوده في واحدة من أكبر البطولات الرياضية في العالم، في المقابل دعا آخرون إلى التثبت من دقة العبارات المتداولة كاملة وعدم الزج بالشعائر الدينية في مثل هذه المناسبات.

ويستعد منتخب السنغال، بقيادة بابي ثياو، لخوض منافسات كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة لمواصلة الحضور القوي للكرة السنغالية على الساحة الدولية، خاصة بعد النجاحات التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

وبعيدًا عن الجدل حول صحة بعض العبارات المتداولة، فإن القصة أعادت إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين الالتزامات الرياضية والتمسك بالمعتقدات الدينية، وهو نقاش يتجدد في كل بطولة كبرى تجمع رياضيين من ثقافات وخلفيات مختلفة.

ويبقى المؤكد أن اسم بابي ثياو أصبح خلال الساعات الأخيرة أحد أكثر الأسماء تداولًا بين جماهير كرة القدم، ليس بسبب مباراة أو نتيجة، بل بسبب موقف اعتبره كثيرون رسالة تؤكد أن القيم والمبادئ قد تكون أحيانًا أقوى من ضجيج المنافسات الرياضية.