تصرّف غير متوقع.. منتخب سويسرا يتحدّى إسرائيل!

أدار منتخب سويسرا ظهره لمنتخب إسرائيل أثناء مراسم التتويج بالميداليات في بطولة أوروبا للمبارزة تحت 23 عامًا، التي أقيمت يوم السبت في إستونيا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن المبارزين السويسريين وقفوا على منصة التتويج وقد أداروا ظهورهم للمنتخب الإسرائيلي أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي “هاتكفا”، وذلك عقب فوز الفريق الإسرائيلي بالميدالية الذهبية، في حين حصل منتخب سويسرا على الفضية، وجاء منتخب إيطاليا في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث قال ممثل عن اتحاد المبارزة الإسرائيلي، في تصريح لصحيفة جيروسالم بوست: “يجب أن توحّد الرياضة الناس، لا أن تفرّقهم”.

من جانبه، هنّأ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اللاعبين الإسرائيليين على فوزهم، لكنه انتقد تصرّف الفريق السويسري، واصفًا سلوكه بـ”غير المحترم”.

وقال ساعر عبر منصة “إكس”: “عار على الفريق السويسري بسبب سلوكه غير المحترم. أنتم لا تعرفون كيف تخسرون، وتصرفتم بطريقة تحرجكم وتحرج بلدكم الذي يفترض أن تمثلوه”.

Congratulations Israel fencing team up to 23 year old for winning the gold medal in Europe championship. Respect! 🇮🇱Congratulations to the Italian team for winning the bronze.

Shame on the Swiss team for their disrespectful behaviour. you don’t know how to lose and behaved in a… pic.twitter.com/F6ipciJprW — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 26, 2025