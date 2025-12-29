تصعيد أمريكي جديد يهز الكاريبي.. ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير الجيش الأمريكي منشأة وصفها بالضخمة في فنزويلا خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس تصعيدًا متواصلًا في التوتر بين واشنطن وكاراكاس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة إذاعية مع المقدم جون كاتسيماتيديس، إن فنزويلا تمتلك مصنعًا أو مؤسسة كبيرة تنطلق منها السفن، موضحًا أن القوات الأمريكية نفذت ضربة قوية دمّرت هذه المنشأة قبل ليلتين، دون الكشف عن طبيعتها أو موقعها الجغرافي داخل البلاد.

وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية، نقلت عنه شبكة CNN، أن الضربة استهدفت منشأة تابعة لعصابة مخدرات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المستهدفة أو حجم الأضرار الناتجة عن العملية.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن خلال الفترة الأخيرة لزيادة الضغط على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، شملت مصادرة ناقلات نفط فنزويلية، وتكثيف النشاط العسكري الأمريكي بالقرب من الحدود الفنزويلية، في سياق تصعيد غير مسبوق في منطقة الكاريبي.

وتربط الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، حيث نفذت القوات الأمريكية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عمليات تدمير متكررة لقوارب وزوارق قالت إنها كانت تحمل مواد مخدرة قبالة السواحل الفنزويلية، كما أفادت شبكة NBC في أواخر سبتمبر بأن الجيش الأمريكي درس خيارات لتنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 ديسمبر تصنيف الحكومة الفنزويلية منظمة إرهابية أجنبية، وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة زادت من حدة التوتر السياسي والعسكري بين البلدين.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توترًا مستمرًا منذ سنوات، على خلفية العقوبات الاقتصادية، والاتهامات الأمريكية للحكومة الفنزويلية بالتورط في تهريب المخدرات ودعم أنشطة غير قانونية، فيما تعتبر كاراكاس هذه الإجراءات شكلًا من أشكال الضغط السياسي والعسكري الهادف إلى عزلها دوليًا وتقويض استقرارها الداخلي.