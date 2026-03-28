تصعيد أمني.. طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

أعلن الجيش السوري إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوب البلاد، مؤكدًا أن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية، في تصعيد جديد يعكس تعقيدات المشهد الأمني في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن وحدات الجيش العربي السوري نجحت في التصدي للهجوم وإفشاله، بعد محاولة استهداف القاعدة العسكرية في منطقة التنف.

وأوضحت الهيئة أن المسيّرات التي جرى التعامل معها انطلقت من داخل الأراضي العراقية، في إشارة إلى امتداد التهديدات الأمنية عبر الحدود، وتزايد استخدام هذا النوع من الهجمات في النزاعات الإقليمية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان وزارة الدفاع السورية استلام قاعدة التنف من القوات الأمريكية، مع تأمين محيطها وبدء انتشار وحدات الجيش السوري على امتداد الحدود العراقية الأردنية في بادية التنف، ضمن خطة لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة.

وتشهد القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، التي تتمركز فيها قوات أمريكية، هجمات متكررة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير، ما أسهم في تصاعد التوترات واتساع نطاق العمليات العسكرية.

وفي السياق، تعلن فصائل عراقية مسلحة منضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية” تنفيذ هجمات تستهدف المصالح الأمريكية داخل العراق، في حين تنفذ القوات الأمريكية ضربات مضادة على مواقع تلك الفصائل، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل حالة من التوتر الإقليمي المتزايد، وسط مخاوف من امتداد المواجهات إلى مناطق أوسع وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.