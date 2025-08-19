 تصعيد أمني وهجرة مشددة في واشنطن.. حوادث صحية واقتصادية تهزّ مصر وأوروبا

في موجز عالمي حافل بالأحداث، تشهد واشنطن الأمريكية تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق مع انضمام ثلاث ولايات جديدة لنشر الحرس الوطني، وسط إشارات محتملة لتسليح القوات، بينما تتواصل جهود إدارة ترامب لفرض السيطرة على العاصمة وتنفيذ عمليات أمنية مثيرة للجدل، على صعيد الهجرة، سحبت الولايات المتحدة أكثر من ستة آلاف تأشيرة طلابية خلال 2025 بسبب مخالفات قانونية ودعم أنشطة إرهابية، في إطار سياسة مشددة للأمن القومي، مصر تشهد مقترحات إصلاحية لتعزيز الإنتاجية عبر تقديم مواعيد العمل، في حين تتأثر بوفاة مأساوية لطفل إثر تناول الإندومي دون طهي، محذرة من مخاطر الإفراط في استهلاك الأطعمة السريعة، الأحداث البحرية أيضًا لم تغب عن المشهد، حيث اندلع حريق على سفينة شحن قرب ميناء بالتيمور دون تسجيل إصابات، فيما تتوسع أوروبا في مواجهة عدوى الليستريات المرتبطة بالجبن الفرنسي، التي امتدت إلى عدة دول وأودت بحياة بعض المصابين.

ثلاث ولايات جديدة تعزز انتشار الحرس الوطني في واشنطن وسط إشارات لتسليح القوات

أذن ثلاثة حكام جمهوريين إضافيين من ولايات ميسيسيبي وتينيسي ولويزيانا بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن، في خطوة جديدة ضمن عملية واسعة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز السيطرة على العاصمة. وبذلك يرتفع عدد الجنود المشاركين في العملية إلى أكثر من 1100 عنصر، مع انضمام ست ولايات حتى الآن.

وقال حكام الولايات إن قرارهم جاء استجابة لطلبات الإدارة الأمريكية، فيما لم يتضح على الفور الهدف الكامل من دعم عسكري إضافي.

وتشير التقارير إلى أن التعليمات الأولية التي كانت تمنع الحرس من حمل السلاح أو إبقائه في مركباتهم قد تراجعت، مما يوحي باحتمال استخدام القوات لقوة نارية أثناء الدوريات.

وكانت العاصمة شهدت بالفعل نشر نحو 800 عنصر من الحرس الوطني التابع للمدينة، لكن دورهم ظل محدودًا ضمن جهود ترامب المستمرة منذ عشرة أيام للسيطرة على أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وأكدت عمدة واشنطن موريل باوزر أن العملية تشمل تطبيق قوانين الهجرة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع التصعيد الأمني، مشيرة إلى أن التركيز يجب أن يكون على الجريمة العنيفة.

من جهته، أعلن مكتب حاكم تينيسي أن طلب إدارة ترامب يهدف إلى “تأمين النصب التذكارية، وحماية المنشآت الفيدرالية، وتنظيم حركة المرور، وتعزيز السلامة المجتمعية”.

كما أعلنت ولايات أخرى، بينها فرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو، إرسال تعزيزات إضافية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلن ترامب حالة طوارئ في العاصمة بحجة مكافحة الجريمة، وشرع في السيطرة على إدارة شرطة واشنطن، ما أثار توترات مع السلطات المحلية وقلقًا بشأن مبدأ الفصل بين السلطات ومستوى التسليح المحتمل لقوات الحرس الوطني المنتشرة في المدينة.

واشنطن تسحب أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالب خلال 2025 في حملة تشديد الهجرة

سحبت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالب خلال عام 2025 بسبب مخالفات تتعلق بتجاوز مدة الإقامة أو ارتكاب انتهاكات قانونية، بما في ذلك حالات مرتبطة بدعم أنشطة إرهابية.

وأطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة إجراءات لتشديد الرقابة على الهجرة وإلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية أمريكية.

وأكد المسؤولون أن بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خضعوا لتدقيق متزايد، في حين أعلنت وزارة الخارجية أن نحو ستة آلاف تأشيرة تم سحبها أساسًا بسبب تجاوز المدة المسموح بها أو ارتكاب مخالفات تشمل الاعتداءات الجسدية، حوادث القيادة تحت تأثير الكحول (DUIs)، السطو، ودعم الإرهاب.

وأوضح المسؤول أن نحو 800 طالب واجهوا توقيفًا أو اتهامات مباشرة نتيجة الاعتداء، بينما فقد ما بين 200 و300 طالب تأشيراتهم بسبب دعم الإرهاب، مثل جمع التبرعات لحركة “حماس” المصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وبالمجمل، تم إلغاء نحو 40 ألف تأشيرة خلال عام 2025، مقارنة بـ16 ألفًا في الفترة نفسها من إدارة بايدن. وأشار المسؤول إلى أن هذا الإجراء ليس جديدًا، بل هو ممارسة مستمرة منذ سنوات.

وتهدف حملة إلغاء التأشيرات إلى حماية الولايات المتحدة من تهديدات الإرهاب ومخاطر الأمن القومي، ومواجهة معاداة السامية، ضمن أوامر تنفيذية وقعها الرئيس ترامب في يناير، تشمل التدقيق والفحص المكثف لكل الأجانب الداخلين إلى البلاد أو المقيمين فيها، لا سيما القادمين من مناطق تشكل خطرًا أمنيًا.

مقترح لتقديم مواعيد العمل في مصر إلى الخامسة صباحًا لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي

أعلنت عضو مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد عن نيتها تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في البلاد، لتصبح من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا، بدلاً من المواعيد الحالية التي تبدأ من 8 صباحًا وتمتد أحيانًا حتى 4 عصرًا.

وقالت النائبة إن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، مستشهدة بتجارب دول النمور الآسيوية التي نجحت في تحويل اقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى عبر التركيز على العمل والإنتاج.

وأضافت أن القيادة السياسية في مصر تسعى لوضع البلاد في مكانتها المستحقة بين الأمم، وأن المشروعات التنموية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة خير دليل على قدرة الدولة على الإنجاز السريع.

وأوضحت عبدالحميد أن تعديل مواعيد العمل سيسهم في زيادة إنتاجية العاملين، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، بما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

واستشهدت بدراسة من جامعة ميريلاند الأمريكية تشير إلى أن الاستيقاظ المبكر يعزز الصحة والنشاط وزيادة الإنتاجية، ويتيح للشخص وقتًا أطول لقضائه مع أسرته واستثمار باقي اليوم في حياته الشخصية.

ويأتي هذا الاقتراح ضمن جهود لتحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للموظفين.

مصر تتأثر بحادث مأساوي.. وفاة طفل بعد تناول 3 أكياس إندومي دون طهي

شهدت منطقة المرج بالقاهرة وفاة طفل يبلغ 13 عاماً بعد تناوله ثلاثة أكياس من نودلز الإندومي السريعة التحضير دون طهي، في حادثة أثارت صدمة واسعة في مصر.

وأفادت تقارير الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن قسم شرطة المرج تلقى إخطاراً بالحادث، وعند انتقال قوات الأمن إلى المنزل، عُثر على الطفل متوفياً دون أي إصابات ظاهرية، وهو يرتدي ملابسه بالكامل.

وأظهرت التحريات الأولية أن الطفل تناول ثلاثة أكياس من الإندومي الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بحالة إعياء شديدة أعقبتها وفاته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على صاحب المحل الذي باع المنتج وأخذ عينات من الأكياس لتحليلها، إلى جانب نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المنتج كان مطابقاً للمواصفات، مما يرجح أن الوفاة ناجمة عن تناول كمية كبيرة من النودلز غير المطهية، التي قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل اضطرابات معوية حادة أو اختناق الجهاز الهضمي.

ويعتبر الإندومي من الأطعمة الشعبية في مصر لسهولة تحضيره وسعره المنخفض، إلا أن حوادث متكررة سجلت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإفراط في تناوله أو سوء استخدامه، في حين يحذر خبراء التغذية من محتواه العالي من الصوديوم والمواد الحافظة التي قد تسبب اضطرابات معوية وحساسية، وقد تؤثر على الكبد والكلى عند الإفراط في الاستهلاك.

وأكد المعهد القومي للتغذية في مصر أن الإندومي لا يسبب الوفاة مباشرة، وأن الحوادث غالباً ما ترتبط بسوء الاستخدام أو ظروف خاصة مثل التخزين غير السليم.

حريق سفينة شحن قرب ميناء بالتيمور يُسفر عن إجلاء الطاقم دون إصابات

اندلع حريق على متن سفينة شحن ضخمة قرب ميناء بالتيمور في ولاية مريلاند الأمريكية، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة لدى أجهزة الطوارئ المحلية، خاصة لوقوعه بالقرب من جسر “فرانسيس سكوت كي” الذي انهار العام الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد دخان كثيف من السفينة قرب الجسر، فيما أكدت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور أن الحريق نجم عن انفجار على متن السفينة مساء الاثنين، مشيرة إلى تمكن زوارق الإطفاء من السيطرة عليه (وسائل إعلام أمريكية).

تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء الطاقم المكون من 23 فرداً دون تسجيل أي إصابات، بينما عملت فرق الطوارئ على جر السفينة إلى منطقة رسو مخصصة لحالات الطوارئ.

ويذكر أن الجسر القريب من موقع الحادث انهار العام الماضي إثر اصطدام سفينة حاويات بدعامة رئيسية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وتعطيل حركة الملاحة لعدة أشهر.

انتشار عدوى الليستريات المرتبطة بالجبن الفرنسي يصل إلى عدة دول أوروبية

كشفت بيانات حديثة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن امتداد تفشي عدوى الليستريات، وهي عدوى تنتقل عبر الطعام، مرتبطة باستهلاك أجبان فرنسية، لتشمل دولاً أوروبية عدة.

وأفاد تقرير وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين، بأن كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج سجلت حالة واحدة على الأقل من العدوى المطابقة جينياً للنوع المرتبط بالجبن الفرنسي.

وأوضح المركز الأوروبي أن المنتجات الغذائية المشتبه بها تشمل أجباناً مبسترة من حليب البقر والماعز، متوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية، إضافة إلى التصدير الدولي (سبوتنيك عربي، 30 يونيو 2025).

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي إصابة 21 شخصاً في فرنسا بداء الليستريات، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى سحب العديد من منتجاتها من الأسواق. ودعت الوزارة النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، محذرة من خطورة المرض الذي قد يمتد فترة حضانته حتى ثمانية أسابيع.