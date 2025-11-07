تصعيد إسرائيلي خطير في جنوب لبنان.. واشنطن تفرض عقوبات!

يشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا إسرائيليًا وصفته مصادر محلية ودولية بـ”الخطير”، بعد أن شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية، الخميس، بزعم منع حزب الله من إعادة التسلح، في مؤشر على انتقال التهديدات الإسرائيلية من ضربات متقطعة إلى مرحلة أكثر حدة.

وواجهت الهجمات انتقادات دولية، ممثلة في القوة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي اعتبرتها “انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″، محذرة من أن أي عمل عسكري واسع النطاق يهدد سلامة المدنيين ويقوض المساعي السياسية والدبلوماسية في المنطقة.

ودعت اليونيفيل إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وحثت الجهات اللبنانية على تجنب أي رد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

الاتهامات الإسرائيلية للحكومة اللبنانية

تتهم تل أبيب الحكومة اللبنانية بالتقصير في مواجهة حزب الله، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي يلزم الطرفين بوقف إطلاق النار ونزع سلاح الحزب، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، رغم احتفاظها بعدة مواقع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر استخباراتية أن الجيش اللبناني لا يعيق عمليات إعادة تسلح حزب الله، وأن نقل أسلحة وتدريبات جديدة تمت أحيانًا بتعاون مباشر مع الجيش اللبناني.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تحديد مهلة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب قبل تنفيذ عملية هجومية واسعة، دون كشف الموعد النهائي لهذه المهلة.

أهداف الهجمات الإسرائيلية

تركزت الغارات الأخيرة على جنوب لبنان وبيروت، واستهدفت خصوصًا وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بهدف قطع الطريق على ترميم قدرات الحزب العسكرية.

وأكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي على استمرار العمليات الهجومية للحفاظ على أمن البلدات الحدودية ومنع تموضع الحزب قرب الحدود.

السياق الدولي والعقوبات الأمريكية

تزامن التصعيد الميداني مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة مالية لحزب الله، متهمة عناصر فيها بنقل عشرات الملايين من الدولارات من إيران لدعم أنشطة الحزب شبه العسكرية.

وذكرت تحليلات نشرت في فورين بوليسي أن استهداف شبكات التمويل الخارجية لحزب الله يعد خطوة حاسمة لتقويض قدراته في لبنان.

الموقف اللبناني وحزب الله

من جهته، أكد حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار، لكنه احتفظ بـ”حقه المشروع” في مقاومة ما وصفه بـ”الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضحت الحكومة اللبنانية أنها نزعت حوالي 85% من مخابئ أسلحة الحزب في جنوب لبنان، وتسعى لاستكمال نزع السلاح بحلول نهاية العام، بينما تواجه ضغوطًا إسرائيلية لتسريع العملية، في وقت قد يؤدي فيه أي تحرك سريع إلى تأجيج التوتر الداخلي.