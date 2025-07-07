تصعيد إسرائيلي في لبنان.. 10 جرحى بينهم طفلة وبرج رحال والزرارية تحت القصف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الاثنين، عن إصابة 10 مدنيين، بينهم طفلة بحالة حرجة، جراء غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي برج رحال في قضاء صور والزرارية في قضاء صيدا، مساء الأحد.

ووفق بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، فقد أسفرت الغارة على برج رحال عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، في حين أصيبت طفلة بجروح بليغة في غارة الزرارية، ما استدعى إدخالها إلى قسم العناية الفائقة.

في السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوة إسرائيلية خاصة توغلت بعد منتصف الليل من منطقة خلة وردة الحدودية باتجاه محيط بلدية عيتا الشعب، حيث تمركزت في المنطقة الحدودية، في تصعيد ميداني متواصل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024.

وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى استهدافات متكررة لمناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما لا تزال قواتها تحتل خمس نقاط حدودية جنوبي البلاد، بحسب مصادر رسمية لبنانية.