تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى

يشهد جنوب لبنان ومدينة البقاع تصعيداً عسكرياً كبيراً مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي كثيف استهدف عشرات البلدات خلال ساعات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتوسع رقعة الدمار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة 137 آخرين جراء الغارات خلال اليوم، ليصل إجمالي ضحايا الحرب منذ مطلع مارس إلى 1247 قتيلاً و3680 جريحاً.

وشملت الضربات بلدات الجنوب اللبناني، بينها كفرا، حاريص، صريفا، جبشيت، دير الزهراني، عبا، ووادي الحجير، إضافة إلى قصف مدفعي على برعشيت وتولين، فيما استهدفت غارات أخرى مناطق في البقاع الغربي، خاصة سحمر ولبايا ويحمر والدلافة وقليا، ضمن أكثر من سبع غارات موثقة.

كما سجلت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة الرحاب، ما أسفر عن قتيل و17 جريحاً، بينهم جنسيات غير لبنانية.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده وإصابة خمسة آخرين، بينهم ضابط، إثر استهداف إسرائيلي لحاجز عسكري في منطقة صور، فيما أشارت قوات اليونيفيل إلى إصابة عدد من جنودها بانفجار استهدف إحدى آلياتها في الجنوب.

وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عدة بلدات في البقاع الغربي لإخلائها، وسط استمرار الغارات حتى ساعات متأخرة من الليل.

من جهته، رفع “حزب الله” وتيرة قوته الصاروخية باتجاه مستوطنات شمال إسرائيل، وخاض مواجهات برية على محاور مختلفة في جنوب لبنان، وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق الاشتباكات.

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها الثاني، مع استمرار الحديث حول إمكانية إجراء مفاوضات بين الأطراف المعنية دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.

مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في مواجهات جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب ليران بن تسيون، 19 عاماً من مدينة حولون، والذي كان مقاتلاً في الكتيبة 9 التابعة للواء “آكبات هبرزيل” (401)، إثر صاروخ مضاد للدروع أطلقه “حزب الله” على دبابة تابعة للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما أصيب ضابط مدرعات بجروح خطيرة في الحادث ذاته.

وفي حادثين منفصلين، أصيب ثلاثة مقاتلين بجروح خطيرة وثلاثة آخرون بجروح متوسطة نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدروع وسقوط طائرات مسيرة بالقرب من القوات الإسرائيلية، وتم إخلاء جميع الجرحى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم.

ومنذ بدء التوغل الإسرائيلي البري في لبنان، قُتل خمسة مقاتلين إضافيين هم: الرقيب أول ماهر خطار، الرقيب أور دمري، الرقيب أوري غرينبرغ، العريف أفياد فولنسكي، والعريف موشيه كاتس، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين في المواجهات مع “حزب الله”.