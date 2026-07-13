صدمة «هرمز» تضرب الأسواق.. النفط يرتفع والذهب يفقد بريقه

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسواق العالمية، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التوترات الأمنية على حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بقيمة 2.67 دولارًا، بما يعادل 3.51%، لتصل إلى 78.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:04 مساء الأحد بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولارًا، أو 3.47%، لتسجل 73.89 دولارًا للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الشحن عبره عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على أسعار الطاقة.

وفي سياق التصعيد العسكري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، بدء تنفيذ مزيدٍ من الضربات ضد إيران، ردًّا على ما وصفته بمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانٍ: “في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية”.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه بتنفيذ هذه الضربات بهدف محاسبة القوات الإيرانية.

وفي تصريحٍ لشبكة CNN، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفنٍ تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث أن الجيش الأمريكي أسقط صاروخًا إيرانيًا من طراز كروز، إلى جانب طائرةٍ مسيّدة انتحارية.

ويأتي هذا التطور مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تتابع الأسواق العالمية تطورات الوضع الأمني في مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط الدولية، وسط مخاوف من انعكاس أي اضطرابات جديدة على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وعزز توقعات اتجاه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل في بورصة كومكس بنسبة 1.13% لتصل إلى 4067.40 دولارًا للأونصة.

كما تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.42% لتسجل 4061.36 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات التداولات.

وجاء انخفاض الذهب بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تنفيذ هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين الجانبين مع بداية الأسبوع.

وتواصل الأسواق العالمية مراقبة مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من أن تؤدي أي تطورات في مضيق هرمز إلى مزيدٍ من الضغوط على أسواق الطاقة والتضخم العالمي.