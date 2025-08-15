تصعيد تجاري أمريكي هندي.. مودي يرفض التخلي عن مصالح بلاده الزراعية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، صباح الجمعة، أن بلاده لن تقدم أي تنازل في ما يخص مصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، مؤكداً أن سياسات الإضرار بالقطاع الزراعي سيواجهها شخصياً كـ”حائط صد”.

وفي كلمته بمناسبة يوم الاستقلال الهندي، شدد مودي على أن بلاده أصبحت أكثر اعتماداً على نفسها في مجالات الطاقة والدفاع، مبرزاً أن الهند، التي تستورد نحو 80% من احتياجاتها النفطية، تستثمر بكثافة في الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية.

كما أشار إلى خطط للتوسع في التنقيب عن النفط في قاع البحر، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحويل المليارات من الروبيه المستخدمة في استيراد النفط إلى مشاريع تنموية داخلية.

تصريحات مودي جاءت بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على المنتجات الهندية عقب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين، بسبب رفض نيودلهي فتح أسواقها الزراعية أمام المنتجات الأميركية.

وأضاف ترامب لاحقاً رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25% رداً على استمرار الهند في شراء النفط الروسي، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، وهي من أعلى النسب التي فرضتها واشنطن حتى الآن.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم العقابية على النفط حيز التنفيذ في 27 أغسطس، بينما لا تزال المحادثات التجارية مستمرة بين الجانبين. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الهندية، ما يجعل التوتر التجاري الحالي ذا تأثير واسع على الاقتصاد الهندي.