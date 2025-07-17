تصعيد تجاري.. ترامب يلوّح برسوم 15% على معظم دول العالم!

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة على واردات قادمة من نحو 150 دولة لا تُعد شريكة رئيسية للولايات المتحدة، في خطوة قد تعمّق التوترات التجارية العالمية.

وفي حديث لإذاعة “ريل أمريكا فويس”، قال ترامب: “لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ سنعلن عن رقم موحّد للبلدان المتبقية، التي يبلغ عددها تقريبًا 150 دولة. ومن المرجّح أن تكون الرسوم بين 10 و15 بالمئة”، مضيفًا أن القرار لم يُحسم بعد، واصفًا الملف بأنه “بالغ الأهمية”.

ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة تجارية أكثر تشددًا تبنّاها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، شملت فرض تعريفات على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم على الصين، إلى جانب ضرائب على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.

وفي أبريل الماضي، بلغت السياسة الجمركية ذروتها بإعلان فرض رسوم بنسبة 10% على واردات من 57 دولة، قبل أن تُعلّق الإجراءات مؤقتًا بعد أسبوع، وتبدأ واشنطن جولة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين.

وبحسب معهد إدارة التوريد الأمريكي، فقد تسببت هذه السياسة في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة، وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، ما دفع العديد من الشركات الأمريكية إلى تحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار، وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي.

ورغم الخطاب التصعيدي المتكرر، تشير تقارير إلى أن الأسواق باتت تتجاهل جزئيًا تصريحات ترامب، بعدما تراجع في مناسبات سابقة عن تطبيق إجراءات تجارية تحت ضغط الأسواق والقطاع الخاص.

ويأتي التلويح بالرسوم الجديدة في وقت يعدّ فيه الاتحاد الأوروبي قائمة مضادة بالإجراءات الجمركية ردًا على سياسات واشنطن، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد تجاري متبادل على نطاق عالمي.