تصعيد جديد في إيران.. غارات أمريكية إسرائيلية تطال مدنيين وعسكريين

شهد العمق الإيراني تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، حيث نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل فجر الأحد موجة غارات جوية استهدفت منطقتي هرمزغان وغيلان، إضافة إلى العاصمة طهران.

وأدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، فيما أظهرت مشاهد متداولة عمليات إنقاذ لشخص عالق تحت أنقاض منزله الذي تعرّض للتدمير. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وسط حالة استنفار في مواقع الاستهداف.

وفي طهران، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء موجة واسعة من الغارات الجوية ضمن عملية “زئير الأسد”، مستهدفة بنى تحتية عسكرية ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية، بما في ذلك مقرات مؤقتة كانت تحتوي على قادة، بعد رصد نقل المقرات الإيرانية إلى عربات متنقلة لتفادي الاستهداف.

كما شملت الغارات مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي ونقاط المراقبة، في إطار مرحلة تعميق استهداف المنظومات الأساسية وأركان النظام الإيراني، ما يعكس توجه إسرائيل لاستهداف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أعمق وأكثر شمولًا.

على الصعيد المدني، كشفت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا عن هويّة قياديين أمريكيين اتهمتهما بإصدار أوامر قصف مدرسة ميناب للبنات، التي أسفرت عن مقتل 168 تلميذة وعدد من المعلمين والعاملين بالمؤسسة التعليمية.

وذكرت السفارة على منصة “إكس” أن القائد لي آر. تيت، والضابط جيفري إي. يورك المسؤول عن المدمرة “يو إس إس سبروتس”، أصدروا ثلاثة أوامر بإطلاق صواريخ “توماهوك” أدّت إلى سقوط الضحايا. ودعت طهران المجتمع الدولي إلى تذكّر وجهي المسؤولين عن الهجوم.

وفي سياق دولي، وجّه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نداءً إلى الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التحقيقات بشأن الهجوم ما تزال مستمرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

Remember these two criminals. Leigh R. Tate, the commander, and Jeffrey E. York, the executive officer of the USS Spruance, who ordered the launch of Tomahawk missiles three times, killing 168 innocent children at a school in Minab.

Don’t they have children of their own? pic.twitter.com/urVURioWb3 — Iran Embassy SA (@IraninSA) March 28, 2026