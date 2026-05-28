تصعيد جديد في الخليج.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية، ردا على هجوم بطائرات مسيرة استهدف نقطة قرب مطار بندر عباس، في تصعيد جديد بين الجانبين.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الخميس، أن الاستهداف جاء ردا على ما وصفه باعتداء نفذته طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي فجر اليوم على موقع قرب مطار بندر عباس.

وأضاف البيان أن القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلقت منها عملية الهجوم تعرضت للاستهداف عند الساعة 04:50، مؤكدا أن العملية تحمل رسالة تحذيرية بأن أي اعتداء لن يمر دون رد، مع التلويح بأن الرد سيكون أكثر حدة في حال تكرار الهجمات.

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني اعتُبر تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، كما جرى اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية التي وصفت بأنها شكلت خطرا مباشرا.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحة أن الأصوات التي سمعت في البلاد ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي، وداعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية وتأثيرها على حركة الملاحة والأسواق العالمية.

خلفية وسياق:

تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترات متكررة منذ سنوات، تصاعدت بشكل ملحوظ في مناطق الخليج ومضيق هرمز، حيث تتكرر حوادث الاستهداف المتبادل بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية أو الفصائل المرتبطة بها.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري في المنطقة ذا تأثير مباشر على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في تطور أمني لافت شهدته أجواء البلاد فجر الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بسماع صفارات الإنذار في عددٍ من المناطق، بالتزامن مع حالة استنفار في منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع التهديدات الجوية.

وأكد الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في أجواء البلاد ناتجة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي ضد أهداف معادية، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

ودعت الجهات العسكرية والأمنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الانسياق خلف الشائعات، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، حيث تشهد بعض الدول حالة استنفار أمني وجوي تحسبًا لأي امتداد محتمل للهجمات.