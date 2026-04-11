تصعيد جديد في غزة.. قتلى بقصف إسرائيلي على «مخيم البريج»

قتل 8 فلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه عمليات القصف على مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان ووسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر طبية إن جثامين 6 فلسطينيين وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى على شكل أشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات، عقب استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدنيين قرب مسجد في مخيم البريج.

وفي تحديث لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدد القتلى ارتفع إلى 8، جراء الغارة التي استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في المخيم.

وفي جنوب قطاع غزة، أصيب 3 فلسطينيين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

أما في مدينة غزة، فقد تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي، تزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية وقصف من بوارج حربية قبالة الساحل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار ما تصفه مصادر فلسطينية بخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي، حيث تشير الإحصاءات إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ بدء سريانه.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا الخروقات إلى أكثر من 738 قتيلاً و2036 إصابة، في حين تشير الحصيلة الإجمالية للحرب منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.

وتشير التقارير إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.