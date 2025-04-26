إقليم كشمير تحت النار.. اشتداد المواجهات بين الهند وباكستان بعد هجوم دامٍ

تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على طول خط السيطرة في إقليم كشمير، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين عقب هجوم إرهابي دامٍ أودى بحياة 26 شخصًا في المنطقة المتنازع عليها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الجيش الهندي قوله إن “قوات باكستانية بدأت إطلاق نار غير مبرر باستخدام أسلحة خفيفة من عدة مواقع حدودية قرابة منتصف ليل الجمعة”، مضيفًا أن “القوات الهندية ردت على مصادر النيران على امتداد خط السيطرة البالغ طوله 740 كيلومترًا”.

وتأتي هذه التطورات في وقت “يزداد فيه التوتر بعد الهجوم الذي وقع في منطقة باهالغام في كشمير في 22 أبريل الجاري، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا”، وقالت شرطة كشمير “إنها حددت هوية ثلاثة مشتبه بهم، بينهم اثنان يحملان الجنسية الباكستانية”.

من جانبها، نفت باكستان “أي تورط لها في الهجوم، ودعت إلى تحقيق دولي شفاف”، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال كلمة ألقاها في الكلية العسكرية بمدينة أبوت آباد: “نحن منفتحون على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات الباكستانية “جاهزة تمامًا للدفاع عن سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية”.

ورغم وجود اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجانبين منذ عقود بشأن كشمير، فإن “التبادل المتقطع لإطلاق النار لا يزال مستمرًا بين حين وآخر، خاصة في أعقاب أحداث أمنية كبيرة”.

يُذكر أن “الهند وباكستان خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال، اثنتان منها بسبب النزاع على كشمير، في حين لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة على خلفية قضايا أمنية وسياسية متجددة”.