تصعيد خطير في الكويت والسعودية والعراق.. البرلمان الإيراني يقر قانون «سيادة المضيق»

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي أن البرلمان صادق رسميًا على مشروع قانون إدارة مضيق هرمز، والذي يفرض سيادة إيران وسلطة القوات المسلحة على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي.

وأوضحت وكالة “تسنيم” أن المشروع يشمل محاور رئيسية تتعلق بالترتيبات الأمنية للمضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب القضايا البيئية المرتبطة به. كما يتضمن القانون الترتيبات المالية وأنظمة الرسوم بالعملة الإيرانية، ومنع مرور السفن التابعة للأمريكيين والإسرائيليين.

وأكدت الوكالة أن المشروع يهدف إلى إعمال الدور السيادي لإيران والقوات المسلحة داخل المضيق، ويعزز التعاون مع سلطنة عُمان في صياغة النظام القانوني الخاص بالممر، كما يمنع الدول المشاركة في العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران من العبور عبر المضيق.

وفي سياق التحذيرات، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي خطوات “استفزازية” تتعلق بمضيق هرمز من جانب “المعتدين وداعميهم” قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة “لن تسمح لطهران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يمتلك عدة خيارات لمنع ذلك”.

وتشهد المنطقة تصعيدًا منذ 28 فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران بمهاجمة مواقع داخل إسرائيل ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

وقد أدى هذا التصعيد إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، مما انعكس على إنتاج وتصدير النفط في المنطقة، ورفع أسعار الوقود في عدد من الدول حول العالم.

تصعيد إيراني خليجي: إصابات وحريق في دبي واستهداف ناقلة نفط وطائرة أمريكية

شهدت الإمارات والسعودية تصعيداً خطيراً نتيجة الهجمات الإيرانية، حيث أعلن مكتب الإعلام بحكومة دبي عن إصابة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل ناجم عن حطام صاروخي ناتج عن عملية اعتراض، ضمن سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها الدولة عبر صواريخ وطائرات مسيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة نتيجة تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة القادمة من إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول على بعد 31 ميلاً بحرياً شمال غرب دبي، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بأمان دون أي تسرب نفطي.

وتبع ذلك إعلان مؤسسة البترول الكويتية عن تعرض ناقلة النفط العملاقة “السالمي” لاستهداف مباشر إيراني أثناء تواجدها في ميناء دبي، ما أدى لاندلاع حريق وأضرار مادية في بدن السفينة مع احتمال تسرب نفطي، دون وقوع إصابات بشرية، وفق بيان المؤسسة.

وفي تطور أمني آخر، أفادت شبكة NBC News بأن ضربة إيرانية استهدفت قاعدة عسكرية في السعودية، مسببة أضراراً جسيمة بطائرة الإنذار المبكر الأمريكية E-3 Sentry وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بعضهم في حالة خطيرة. وأشارت المصادر إلى أن استهداف الطائرة يقلص قدرة الجيش الأمريكي على رصد التهديدات وإدارة العمليات الجوية في المنطقة.

وتعد طائرة E-3 Sentry من أهم منصات الرصد والإنذار المبكر في الترسانة الأمريكية، إذ ترصد الأهداف الجوية والبحرية لمسافات تتجاوز 375 كيلومتراً وتنسق العمليات القتالية بشكل مباشر، ما يجعل أي ضرر يصيبها مؤثراً على مستوى الوعي الميداني وإدارة المعارك.

استهداف “إسرائيلي-أمريكي” لمواقع الحشد الشعبي في العراق دون خسائر بشرية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق تعرض موقعين تابعين لها في محافظتي بابل والأنبار لقصف جوي “إسرائيلي-أمريكي”، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الاستهداف وقع عند منتصف الليل، شمل عدة ضربات جوية على قاطعين مختلفين. وأضاف البيان أن اللواء 45 ضمن قاطع جرف النصر في محافظة بابل تعرض لثلاث ضربات جوية، فيما طال الاستهداف قاطع الكرمة شرق محافظة الأنبار، مستهدفًا موقع اللواء 31.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات لم تسفر عن أي خسائر بشرية تذكر، لكنها تأتي في سياق استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، مع نشاط مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل في العمليات ضد أهداف مرتبطة بالحشد الشعبي في العراق.