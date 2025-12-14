تصعيد خطير في السودان.. قصف جوي بطائرات مسيرة يوقع قتلى وجرحى

تعرضت مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان السودانية لهجوم جوي بطائرات مسيرة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن القصف طال مستشفى السلاح الطبي في مدينة الدلنج، كما استهدفت الطائرات مناطق السماسم والكرقل، ما تسبب في حالة من الهلع والرعب بين المدنيين.

وقالت المصادر إن صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة حالت دون تحديد حصيلة نهائية للضحايا، وسط مخاوف من تصاعد الأعمال العدائية وتفاقم الأزمة الإنسانية في الولاية.

وأدى الهجوم على قاعدة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي “يونيسفا” في مدينة كادقلي إلى مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية آخرين، جميعهم من الكتيبة البنغلاديشية، بعد إطلاق صواريخ على مخزن وقود ومنشآت داخل القاعدة.

ويأتي الهجوم في إطار الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، وأسفرت عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بما في ذلك إعلان مجاعة في مناطق مثل كادوقلي.

ردود عربية ودولية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات على بعثة يونيسفا، واعتبرها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين وتعزيز حماية قوات حفظ السلام.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للهجمات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين والنازحين.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع دعم كل الجهود الرامية لإنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار.

وثائق جامعة ييل: مقابر جماعية وجرائم حرب محتملة

أفاد مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة “ييل” الأمريكية بتوثيقه ما لا يقل عن 140 موقعًا يشتبه بأنها مقابر جماعية أو تجمعات جثث في مدينة الفاشر.

وأوضح ناثانيال ريموند مدير المختبر أن قوات الدعم السريع تنفذ عمليات منظمة لإزالة الأدلة، مشيرًا إلى وجود لواء كامل يعمل على تنظيف البقايا البشرية، في ظل اختفاء كامل للحياة المدنية.

وأشار التقرير إلى أن التصعيد العسكري في ولايات كردفان شمال وجنوب وغرب، بما في ذلك استخدام واسع للطائرات المسيرة، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وانتشار أوبئة مثل الكوليرا ومجاعة واسعة النطاق.