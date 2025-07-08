تصعيد دبلوماسي.. الحكومة الليبية تُلغي زيارة وزراء أوروبيين

في بيان رسمي تلقت عين ليبيا نسخة منه، أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عن اتخاذ خطوة دبلوماسية تصعيدية تمثلت في إلغاء زيارة وفد أوروبي رفيع يضم وزراء داخلية كل من إيطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، واعتبارهم “أشخاصًا غير مرحّب بهم”، وذلك عقب وصولهم إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأوضح البيان الحكومي رقم (19) لسنة 2025 أن هذا الإجراء جاء ردًا على ما وصفه بـ “تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية”، مؤكّدًا أن الوفد الأوروبي خالف السيادة الليبية من خلال تجاهل القوانين المحلية والإجراءات المنظمة لدخول الوفود الأجنبية والتنسيق مع الجهات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن وزراء الداخلية الأوروبيين ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ومعهم الفريق المرافق، تم إبلاغهم بشكل رسمي بوجوب مغادرة الأراضي الليبية فورًا، لكون وجودهم غير متوافق مع الضوابط المعتمدة.

وشدّدت الحكومة الليبية في بيانها على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية، والالتزام بالقنوات الرسمية، محذرةً من التعامل خارج الأطر المعتمدة أو مع جهات غير حكومية.

كما أكدت الحكومة التزامها الكامل بالتشريعات المحلية والمواثيق والأعراف الدولية، داعية جميع الدبلوماسيين والمنظمات الدولية إلى التعامل مع الدولة الليبية عبر المؤسسات المخوّلة فقط، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والاتفاقات المعتمدة.