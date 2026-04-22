تصعيد دموي جنوب لبنان.. هرتسوغ: أحلم بقيادة سيارتي من إسرائيل إلى بيروت

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، عن رغبته في قيادة سيارته من إسرائيل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تصريح لافت جاء خلال كلمة ألقاها في حفل رسمي، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وقال هرتسوغ في كلمته: “حلمي هو أن أركب السيارة وأقودها مباشرة إلى بيروت، وأزور هذه المدينة الجميلة، وأصادق أهل لبنان الطيبين، أولئك الذين يصلون معنا من أجل مستقبل أفضل”، على حد تعبيره.

وخلال حديثه مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام لتشمل مزيدًا من دول المنطقة، على غرار الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في إطار مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف هرتسوغ أن الشراكات القائمة، وفق وصفه، في مواجهة ما سماه “محور الإرهاب والتطرف”، تفتح المجال أمام نشوء تحالف إقليمي جديد يقوم على “المسؤولية والبراغماتية والأمل”، على حد قوله.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تسعى، عبر التعاون مع شركائها، إلى بناء شرق أوسط تتيح فيه الفرص للأجيال القادمة بدلًا من الخوف والصراعات.

تصعيد دموي في جنوب لبنان.. قتلى وجرحى وهجمات متزامنة

شهد جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا عقب سلسلة هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم صحفيون، وفق ما أفادت به مصادر محلية وإعلامية.

وأفادت التقارير بأن بلدة الطيري في جنوب لبنان تعرضت بعد ظهر اليوم لهجوم إسرائيلي استهدف سيارة كانت متواجدة في منطقة تضم عددًا من الصحفيين والمدنيين، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا داخل السيارة، إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف صحفيين ومواطنين.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا وصف بالعنيف في بلدة القنطرة جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في وقت شهدت فيه بلدة الطيري هجومًا جويًا ثانيًا أسفر عن إصابات إضافية، بينها صحفيون، وفق المصادر ذاتها.

وأفادت تقارير ميدانية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة يحمر الشقيف، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما شهدت مدينة صور ومحيطها تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة على ارتفاعات متوسطة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في عدد من الأحياء السكنية في بنت جبيل وقرى بيت ليف وشمع وطير حرفا وحانين، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة الجنوبية.

كما أشارت تقارير إلى محاصرة صحفيتين في موقع ميداني ومنع فرق الإسعاف والصليب الأحمر من الوصول إليهما، ما أثار حالة من القلق بشأن سلامة الطواقم الإعلامية العاملة في مناطق النزاع.

وفي البقاع الغربي شرق لبنان، أسفر قصف جوي بطائرة مسيّرة عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالتزامن مع تفجيرات طالت منازل في بلدة البياضة جنوب البلاد.

وفي المقابل، أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة البياضة باستخدام مسيّرة انقضاضية، في إطار ما وصفه بالرد على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم إعلان وقف إطلاق نار سابق بوساطة دولية، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بخرق الاتفاق وتنفيذ عمليات عسكرية متبادلة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة جندي فرنسي ثانٍ من قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، متأثرًا بإصابته خلال حادث أمني، مشيرًا إلى أن القوات الفرنسية تعمل ضمن مهمة لحفظ السلام في لبنان.

من جهتها، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” فتح تحقيق في الحادث، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت عناصرها، ومشددة على ضرورة احترام قواعد حماية قوات حفظ السلام.

وفي تطور سياسي متزامن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “مستعدة لكل السيناريوهات دفاعيًا وهجوميًا”، في وقت تشير فيه تقارير إلى جاهزية إسرائيل لاحتمالات عسكرية أوسع في المنطقة.