تصعيد دموي في لبنان.. 22 قتيلاً خلال «يوم واحد» والاشتباكات تتوسع

قتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت التقارير أن التصعيد العسكري الذي شهده لبنان خلال يومي 19 و20 مايو 2026 يعد من الأعنف منذ تمديد الهدنة الهشة برعاية أمريكية لمدة 45 يوما، وسط تزايد الغارات الجوية والاشتباكات البرية في مناطق الجنوب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 25 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق العاصمة بيروت وضواحيها، ما أعاد أجواء التوتر إلى المدينة.

وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر طبية لبنانية أن إجمالي عدد القتلى في لبنان تجاوز 3000 قتيل منذ بدء المواجهات في 2 مارس الماضي، مع استمرار ارتفاع أعداد الجرحى نتيجة الغارات المتكررة.

كما أشارت وسائل إعلام إلى اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد احتياط إيتمار سابير، نائب قائد سرية في الكتيبة 7008، خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر من حزب الله في قرية القوزح قرب الحدود الجنوبية، إلى جانب إصابة عدد آخر من الجنود.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر إعلامية بأن حزب الله أعلن تنفيذ عمليات صاروخية ومدفعية استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ردا على ما وصفه بالخروقات المستمرة للهدنة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر لبناني رسمي أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يهدد مسار المفاوضات المرتقبة في واشنطن، مشيرا إلى تمسك بيروت بمطالب تشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وعودة النازحين.

وفي تقرير منفصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان إلى 12 قتيلا وأكثر من 15 جريحا، جراء غارات طالت بلدات دير قانون النهر وكفرصير وحنويه ومعركة وقانا، إضافة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، بحسب وسائل الإعلام، أن إجمالي ضحايا المواجهات المستمرة منذ 2 مارس بلغ 3042 قتيلا و9301 جريحا، في ظل استمرار الغارات اليومية والخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.